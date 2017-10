Omar Govea, de revelatie bij Moeskroen: "In Mexico eten we zelfs chili-ijsjes"

Laat de Corona’s en taco’s maar aanrukken, want Mexicaanser dan Moeskroen-Standard wordt een wedstrijd in de Jupiler Pro League niet. Ook in het land van liefde en van zon wordt het duel tussen Moeskroen-revelatie Omar Govea en Standard-doelman Guillermo Ochoa live uitgezonden. De jongste Azteek is klaar voor het pikantste duel van het jaar: “Mijn ouders hebben deze week hete sausjes meegebracht uit Mexico.” MICHAEL VAN DAMME