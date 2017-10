COMMENTAAR. Dit wordt het meest trieste ­Europese jaar voor het Belgische voetbal sinds 1960-61

Dit wordt het meest trieste ­Europese jaar sinds 1960-61 voor ons land. Toen vertegenwoordigden Lierse en Union België in een beperkt Europees programma en kon alleen Union een gelijkspel halen tegen AS Roma. In de ­modernere tijden, pakweg sinds er in de ­Champions League met een groepsfase wordt gespeeld, was het jaar 1995-96 bijzonder zwak. Eendracht Aalst (2x) en Club Brugge (1x) slaagden er toen nog in wedstrijden te winnen.

Op veertien ­duels staat de teller van winstmatchen nu op nul. AA Gent (1), KV Oostende (1), Zulte Waregem (1) en Club ­Brugge (2) konden nog gelijkspelen. ­Anderlecht liet door tactisch geknoei ...