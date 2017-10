Nainggolan blijft hopen op nieuwe kans bij Rode Duivels, maar: “Het is niet aan mij om Martinez op te bellen”

Over twee weken maakt bondscoach Roberto Martinez opnieuw zijn selectie bekend, voor de oefeninterlands tegen Mexico en Japan. De (naïeve?) hamvraag blijft: met of zonder Radja Nainggolan? “Ik ben ervoor aan het strijden”, stelt die.

Een quote opgetekend na de spectaculaire 3-3 tussen Chelsea en AS Roma woensdagavond. Eden Hazard werd met twee goals de Belg van de match, maar ook Il Ninja stond in de picture. Eindelijk was de middenvelder te bewonderen op Stamford Bridge – het stadion waar hij bijna wekelijks had kunnen spelen, als Roma had meegewerkt. Helaas voor Antonio Conte, die hem er nochtans dolgraag bij wou en hem na afloop een van de beste middenvelders ter wereld noemde.

Aanvoerder

Nainggolan stond te glunderen: “Dat zijn mooie woorden. Ik vind hem ook een uitstekende coach. Maar vandaag stonden we tegenover elkaar en moest ik mijn job doen. We waren beter dan Chelsea en verdienden te winnen, maar dat is voetbal.” Als aanvoerder – De Rossi zat op de bank – speelde hij een oerdegelijke match. Nadat zijn balverlies de 1-0 had ingeluid, herpakte ­Nainggolan zich. Na rust nam hij zijn ploeg op sleeptouw, met bijna een superstunt tot gevolg.

Het blijft opvallend dat bondscoach Roberto Martinez hem een gebrek aan focus verweet. Bij Roma is dat geen probleem, daar is hij zelfs het verlengstuk van trainer Di Francesco. Wat dan het verschil is met de nationale ploeg? “Ik probeer altijd en overal hetzelfde te doen. Moeilijke vraag dus. Ook omdat ik niet nog méér problemen wil veroorzaken dan er al geweest zijn.” Nainggolan let op zijn woorden, want hij hoopt echt wel op een nieuwe kans. “Ik ben ervoor aan het strijden. Ik doe alles om erbij te zijn op het WK. Maar het wordt moeilijk, hé, ik viel er nu al twee keer naast.”

Steun doet deugd

Zowat heel voetbalminnend België schreeuwt nochtans om zijn terugkeer, met spandoeken tijdens interlands en de Facebook-pagina ‘Ik steun Radja’, die al meer dan 30.000 likes verzamelde. “Zoiets doet natuurlijk veel deugd”, zegt hij. “Maar ik kan mezelf niet opstellen of selecteren. Ik ben aan het wachten en ik hoop dat het vroeg of laat weer in orde komt.”

Maar zelf het initiatief nemen en het gsm-nummer van Martinez intikken? Neen, dat ligt niet in zijn aard en is hij dus ook niet van plan. “Omdat ik zelf niet weet wat ik verkeerd heb gedaan. Hij zegt dat hij een tactische keuze heeft gemaakt. Dat moet ik accepteren. Ik kan alleen maar met prestaties zoals vandaag (woensdag, nvdr.) tonen dat ik het verdien om erbij te zijn.”

Afwachten of het telefoontje volgt en of hij er in de oefenwedstrijden tegen Mexico (op vrijdag 10 november) en Japan (op dinsdag 14 november) weer zal tussen lopen.