Deze kapper krijgt alle sterren van de Premier League over de vloer… maar heeft niet eens een diploma

De kans dat u al van Ahmed Alsanawi gehoord hebt, is klein. Maar de Britse kapper uit Chessington, in zuidoost Londen, is hot. Zijn kapsalon ligt naast een kebabzaak en hij heeft niet eens een opleiding als kapper gevolgd, maar hij krijgt wel alle sterren uit de Premier League over de vloer. Eden Hazard, Paul Pogba, Michy Batshuayi, John Terry, David Luiz… Allemaal vinden ze de weg naar Ahmed Alsanawi. Af en toe komt hij naar het oefencomplex van Chelsea, maar even vaak trekt hij naar Manchester om het haar van Pogba even te kleuren en bij te knippen.

“Ik behandel elke klant evenwaardig, wie ze ook zijn”, aldus de kapper. Opvallend: de man speelt zelf amateurvoetbal en doet dat op dezelfde positie als Hazard. “Eden geeft me soms advies”, aldus Alsanawi. “In ruil geef ik hem tips voor zijn kapsel. Als zijn look doorheen de jaren veranderd is, dan is dat dankzij mij.”

