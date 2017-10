Manchester United-legende Paul Scholes lacht Lukaku uit na troostende woorden voor Mile Svilar

Sportsmanship at its finest. Romelu Lukaku comforts Benfica goalkeeper Mile Svilar after his mistake led to the winning goal. pic.twitter.com/HWFVtfIGQ6

Mile Svilar (18) blunderde woensdag in de CL-match Benfica - Man United (0-1) en werd achteraf getroost door Romelu Lukaku. “Het was leuk dat Lukaku mij moed insprak”, aldus Svilar. “Hij zei me dat ik me geen zorgen moest maken en dat alles wel goed komt. Natuurlijk ben ik blij met mijn debuut, maar ik baal dat ik niet vrijuit ga bij de tegengoal. Ach, dat is het leven van een doelman.”

Paul Scholes, coryfee van Man United en analist, was minder te spreken over het gebaar van Lukaku. “Dat was het dichtste dat Lukaku in de buurt kwam van de keeper in Portugal”, sneerde Scholes.