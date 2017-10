Waarom deze acteur eerst nee zei tegen de rol van zijn leven in ‘Harry Potter’

Het werd uiteindelijk de rol van zijn leven, maar Jason Isaacs wilde eigenlijk helemaal geen slechterik spelen in de ‘Harry Potter’-films. Hij weigerde de rol van Lucius Malfidus aanvankelijk, maar telefoontjes van zowat zijn hele familie slaagden erin hem te overtuigen.

In een interview met ‘Digital Spy’ onthult Jason Isaacs dat hij de rol van Lucius Malfidus (Malfoy in het Engels) in de populaire ‘Harry Potter’-films eigenlijk helemaal niet wilde.

Foto: BELGA

Hij legde uit dat hij oorspronkelijk auditie gedaan had voor de rol van Gladianus Smalhart (Gilderoy Lockhart), en enorm pissig was toen hem werd gevraagd om in de plaats daarvan auditie te doen voor de slechterik Malfidus.

Isaacs had net de rol van Kapitein Haak gekregen in de film ‘Peter Pan’ en hij wilde niet de slechterik spelen in twee kinderfilms. “Ik zei tegen mijn manager: ‘Als ze bellen, zeg hen: nee dank u.’ Hij antwoordde: ‘Denk er nog eens over na tijdens het weekend.’ Ik zei: ‘Nee! Ik wil er niet over nadenken. Het is leuk en flatterend, maar ik ga geen twee slechteriken voor kinderen spelen.’”

Maar zijn familie liet hem niet zomaar nee zeggen tegen de rol. “Tijdens het weekend belde iedereen die ik ken me op – nichtjes, neefjes, petekinderen, en dan hun ouders. Ze probeerden me allemaal te overtuigen om de rol aan te nemen. Niet omdat ze om me gaven, maar omdat ze de set wilden bezoeken. Dus aanvaardde ik de rol. Gelukkig maar!”

De films werden een gigantisch succes en Isaacs kreeg dus geen spijt van zijn beslissing. “Als Jo (J.K. Rowling, nvdr.) mij zou bellen en zou zeggen: ‘Ik wil een spin-off maken over Lucius Malfidus’, zou ze nog niet tot in het midden van haar zin geraken voor ik ja zou zeggen.”