Wanhopig protest tegen regering: Poolse man steekt zichzelf in brand

Een man heeft zichzelf in brand gestoken in de Poolse hoofdstad Warschau uit protest tegen de conservatieve leiders van het land. Een brief die hij achterliet beschuldigt de regering ervan de democratie te ondermijnen en de grondwet met de voeten te treden. “De politieke leiders hebben mijn bloed aan hun handen.”

Volgens de politie goot een oudere man donderdagnamiddag brandstof over zich, waarna hij zichzelf in brand stak. De brandweer doofde het vuur en de man werd naar het ziekenhuis overgebracht. Hij had intussen het bewustzijn verloren en was in kritieke toestand.

De politie sprak zich niet uit over een motief, maar er zou een politiek manifest op de plaats van het incident gevonden zijn, met daarop de vraag de inhoud ervan te verspreiden. Tomasz Sybilski, een gemeenteraadslid van de Democratic Left Allialnce, postte een foto van de brief die hij naar eigen zeggen had gevonden. “Deze man protesteerde ter verdediging van de vrijheid. Hij vroeg hem niet te redden maar wel om de brief te verspreiden.”

Kritiek van EU

Het manifest wordt intussen druk gedeeld op de sociale media. Daarin staat dat de man tot het uiterste ging in zijn protest tegen de misstappen van de regering omdat die voortdurend alle kritiek negeert, zowel vanuit de oppositie als van de EU. De Europese Commissie ondernam in juli – als reactie op een controversiële Poolse hervorming – gerechtelijke stappen die Polen zijn stemrecht zouden kunnen kosten.

De Poolse regering zou zich volgens het manifest onder meer schuldig maken aan het inperken van vrijheden, het met de voeten treden van wetten en het verhinderen van kritiek op radio en tv, “die zo propagandakanalen van de regering zijn geworden”. “Zo marginaliseren ze de rol van Polen op het internationale toneel.” De man gaf de leidende politieke partij de schuld van zijn actie: “Ze hebben mijn bloed aan hun handen.”

Rockmuziek

Volgens getuigen had de man bij zijn protestactie ook een luidspreker meegebracht, waarmee hij een populair lied van de Poolse rockband Chlopcy z Placu Broni zou hebben afgespeeld.

“Er lagen briefjes rond hem op de grond en een luidspreker speelde het liedje ‘I Love and I Understand Freedom’, van een band uit de jaren negentig”, vertelde ooggetuige Paulina Piechna-Wieckiewicz aan persagentschap AFP.

Een wake werd later op de dag gehouden op de plaats van het incident. Tientallen mensen staken er kaarsen aan en legden er bloemen neer.