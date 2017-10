Is dit de meest nutteloze app ooit?

Er is tegenwoordig een app voor alles, maar deze lijkt toch wel heel overbodig: ElsiePic wil mensen helpen om iemand in de buurt te vinden die een foto van hen wil nemen.

Camera’s op de voorkant van je smartphone, selfiesticks, apps met filters: de perfecte selfie nemen is een fluitje van een cent geworden. Maar het bedrijf ElsiePic heeft nu een app ontwikkeld die onze ijdelheid nóg gemakkelijker tot uiting laat komen. Het is een soort Uber om mensen te zoeken in de buurt die een foto willen maken van jou en je vrienden. Voor ‘elsies’ dus: foto’s die door iemand anders genomen zijn. Of zoals dat vroeger heette: gewoon, foto’s.

Het moet mensen helpen die zich in de moeilijke situatie bevinden waarin ze een groepsfoto willen nemen, maar hun selfiestick niet lang genoeg is of ze geen vreemden durven aan te spreken om een foto van hen te nemen. Zijn die wel te vertrouwen? En in staat om een mooie foto te nemen?

In een persbericht legt het bedrijfje uit hoe medeoprichtster Tatiana Cooke op het idee kwam voor de app: “Twee jaar geleden was Cooke op vakantie met haar man en zijn familie. Ze waren op de historische plek Alamo en hadden het probleem dat ze moesten beslissen wie op de foto zou staan en wie de foto zou nemen. Omdat ze hun camera niet aan een vreemde willen geven, kozen ze ervoor te vertrekken zonder de iconische foto van de hele groep, maar met twee aparte foto’s van hun in tweeën gesplitste groep.”

Dus kan je nu in die hartverscheurende situatie de app openen en op zoek gaan naar beschikbare fotografen in je buurt. “Eens de gebruiker een fotograaf geselecteerd heeft, kan hij naar de locatie van die fotograaf gaan om zijn foto te laten nemen. Voor een kleine kost stuurt ElsiePic de foto naar je telefoon.”

Uitermate handig. Of je kan natuurlijk gewoon even aan een voorbijganger vragen om helemaal gratis je foto te nemen.