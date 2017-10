Hallucinant: Everton-supporter met jong kindje op de arm deelt slag uit aan doelman

Het is een frustrerend seizoen voor Everton: sinds het vertrek van Romelu Lukaku kamperen de Toffees op de 16de plek in de Premier League en ook in de Europa League wil het niet vlotten. Tegen Olympique Lyon werd donderdag met 1-2 verloren en dat verhitte de gemoederen op het veld én ernaast. In die mate zelfs dat een Everton-fan een klap uitdeelde aan de bezoekende doelman, hoewel hij een kind op de arm had. Hallucinant.

Het gebeurde iets voorbij het uur, toen Ashley Williams van Everton het aan de stok kreeg met Lyon-doelman Anthony Lopes. De fan met het kind op de arm was er als de kippen bij om eveneens een slag uit te delen aan de doelman. Toen de spelers van Lyon opmerkten dat de man in kwestie een kind op de arm droeg, konden ze niet geloven wat ze zagen. En wij ook niet...

De verontwaardiging in Engeland (en ver daarbuiten) was uiteraard groot. “Ik denk niet dat een bezoekende voetballer slaan bij de atmosfeer in Engeland hoort”, reageerde de verbouwereerde doelman. “Ik vind het alleszins niet normaal, maar het is wat het is...”

Aanstoker Williams kwam ervan af met slechts een gele kaart: “Dat is voetbal: we wilden winnen en dan laaien de emoties al eens hoog op”, klonk het bij de aanvoerder. “Er was een zekere irritatie bij Williams omdat hij een speler is die altijd wil winnen. Maar de fout lag ook bij de scheidsrechter want zij maakten heel wat theater en werden daarvoor niet bestraft. En dat zorgt voor frustraties...”

Everton mag zich ongetwijfeld verwachten aan een sanctie van de UEFA.

Bekijk hier de samenvatting, met de hallucinante beelden in de 63e minuut:

De wedstrijd zelf? Na een gruweltackle van Mason Holgate op Marçal kreeg Lyon al vroeg een strafschop, die Nabil Fekir (7.) benutte. Pas in de 70e minuut kwam Ashley Williams met de gelijkmaker, nadat er net tevoren een stevige vechtpartij tussen de spelers was uitgebroken. Tussen de knokpartij en de gelijkmaker werd Mirallas (69.) naar de kant gehaald voor Sandro Ramirez.

Lang kon Everton de gelijke tred niet aanhouden, want Bertrand Traoré (76.) kwam meteen met de tweede voor Lyon. Met één op negen ziet de situatie er voor Everton in Groep E benard uit. Atalanta is leider met zeven punten. De Italianen haalden het met 3-1 van Limassol na doelpunten van Illcic (12.), Petagna (65.) en Freuler (67.) en een tegengoal van Schembri (60.) .

