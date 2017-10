Ziek van verveling? Het kan. Vlamingen lopen ernstig risico op ‘Bore-Out’ op de werkvloer

5,9% van de Vlamingen loopt ernstig risico om een bore-out te ontwikkelen. Dat bracht recent onderzoek van KU Leuven en vacature.com aan het licht. Door een te lage werkdruk in combinatie met vaardigheden die niet benut zijn, worden werknemers letterlijk ziek van verveling.

Je bent moe, lusteloos en voelt je mentaal en fysiek slecht. Het klinkt als een burn-out, maar ook een bore-out heeft gelijkaardige symptomen. In tegenstelling tot een burn-out, die je kort samengevat krijgt door een te hoge werkdruk, is een bore-out het tegenovergestelde. Dat verveling op het werk de gezondheid van werknemers in die mate negatief kan beïnvloeden is een nieuw gegeven.

Voor 12,2% kruipt de tijd voorbij op het werk

Professor arbeidspsychologie Hans De Witte en doctoraatstudentes Anahi Van Hootegem en Steffie Desart van KU Leuven konden vaststellen dat het fenomeen ook in Vlaanderen leeft. 1.500 werknemers werkten mee aan het onderzoek naar tekenen van een bore-out of job boredom. En dat leverde enkele opvallende resultaten op.

12,2% geeft aan dat de tijd voorbij kruipt op het werk. Voor 6,6% lijkt er nooit een einde aan de dag te komen en 5,2% zegt zich ronduit te vervelen. 11,5% neemt geregeld de toevlucht tot andere bezigheden tijdens de werkuren. In totaal blijkt dat 5,9% van de Vlamingen risico loopt om een bore-out te ontwikkelen en bij 1,1% is dit risico zeer hoog.

“Vooral jongeren en tertiaire sector”

Volgens vacature.com, die een extra bevraging deed bij 2.785 respondent zou het risico op een burn-out het hoogst zijn bij jongvolwassen tussen 18 en 34 jaar. Bij deze leeftijdscategorieën schommelt het cijfer rond de 30%. Verveling op het werk is duidelijk iets dat met de tijd vermindert, naarmate men meer ervaring en verantwoordelijkheden krijgt. Nog maar 19,5% van wie de 45 gepasseerd is, kent een verhoogd risico, en 55-plussers lopen met 14,5% het minst gevaar. Bij 48,2% van hen is de kans op een bore-out zeer laag, terwijl maar 18,3 % van de jongeren dit kan zeggen.

Of je een diploma hebt of niet heeft dan weer geen invloed op het risico een bore-out te ontwikkelen. Wat wel bepalend is voor je kans op een bore-out, is het soort job dat je uitoefent. Vooral de zogenaamde tertiaire sector wordt erdoor geplaagd; de sector waarin het administratief en uitvoerend personeel werkzaam zijn. Naarmate je een hogere beroepspositie bekleedt, daalt het risico aanzienlijk. “Vooral passieve jobs leiden tot job boredom”, licht professor arbeidspsychologie Hans De Witte, die het onderzoek van KU Leuven leidt, toe. “Dit verklaart deels waarom mensen in een lagere functie, vaak aan het begin van hun carrière, gemiddeld meer met bore-outs af te rekenen krijgen.”

Mannen en vrouwen hebben volgens het onderzoek in eenzelfde mate last van verveling op het werk.

“Voldoende roulatie kan een uitkomst bieden”

Maar als die werkdruk wordt opgedreven om een bore-out te voorkomen, creëert met het gevaar op een burn-out. Om bore-outs te vermijden is het volgens professor De Witte belangrijk mensen uit passieve jobs te halen. “Voldoende roulatie kan een uitkomst bieden. De werknemer krijgt zo de kans uiteenlopende capaciteiten te gebruiken”, aldus De Witte. Het kunnen inzetten van talent blijkt dus een cruciale factor voor het ervaren van werkplezier en het voorkomen van zowel bore-out als burn-out.