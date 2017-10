Dodelijk virus dat lijkt op ebola slaat weer toe: broer en zus sterven na inwendige bloedingen

In Oeganda zijn twee mensen overleden aan het Marburgvirus. Het Afrikaanse land vreest een uitbraak aangezien het virus aanvankelijk lijkt op minder dodelijke ziektes en er geen vaccin voor bestaat.

Het virus werd vastgesteld bij een vrouw van 50 die woont in het district Kween, niet ver van de grens met Kenia. Vorige week overleed ze aan de gevolgen van een besmetting. Ze had zich in het ziekenhuis gemeld met hoge koorts. In het hospitaal bleek ze inwendige bloedingen te hebben, niet veel later stierf ze. Na haar dood werd het Marburgvirus in haar lichaam aangetroffen.

Vleermuizen

De vrouw had enkele weken geleden haar broer verzorgd, die met gelijkaardige ziekteverschijnselen kampte en daarna overleed. De man was een jager die in de buurt van fruitetende vleermuizen werkte. Die dieren zijn in Oeganda de verspreiders van het dodelijke virus. Het eten van het vlees van wilde dieren kan ook leiden tot besmetting. Maar het Marburgvirus kan ook overgedragen worden van mens op mens, onder andere door contact met lichaamsvloeistoffen als speeksel, braaksel of bloed. Vermoedelijk was de broer van de 50-jarige vrouw besmet en is de vrouw zelf besmet geraakt tijdens het verzorgen van haar broer.

Vleermuizen in een grot in Oeganda. Foto: AFP

Quarantaine

De mensen in het ziekenhuis die de overleden vrouw verzorgd hebben, werden intussen in quarantaine geplaatst. Intussen gaat het ministerie van Volksgezondheid er ook officieel van uit dat de broer van de vrouw eveneens besmet was met het virus. “Er werden bloedstalen genomen van de twee personen die zijn overleden. Beide testten positief op het Marburgvirus”, zegt Diana Atwine, secretaris van het ministerie van Volksgezondheid in Oeganda. “Momenteel is er geen duidelijkheid of er ook anderen besmet zijn. Dat wordt onderzocht. Ook wordt de bevolking ingelicht over de gevaren van Marburg en roepen we de bevolking op om waakzaam te zijn.”

Hoge mortaliteit

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft medewerkers gestuurd richting Oeganda om de lokale autoriteiten te helpen een mogelijke uitbraak te voorkomen. Bij een uitbraak kan het sterftecijfer namelijk heel snel oplopen. Het Marburgvirus kent een hoge mortaliteit. Tot bijna 92 procent van de patiënten kan eraan sterven. Omdat de ziekte aanvankelijk lijkt op griep of tyfus, is diagnose van het virus niet eenvoudig. Er bestaat geen vaccin tegen de ziekte.

Following Confirmation of Marburg disease outbreak in Uganda, WHO team is already on ground supporting the response. — WHO Uganda (@WHOUganda) October 19, 2017

De ziekte heeft een incubatietijd van 2 tot 10 dagen. Hierna volgt een plotseling optredende koorts, hoofdpijn en spierpijn. Binnen een week ontwikkelt zich een maculopapulaire huiduitslag (huiduitslag met vlekken en knobbeltjes) gevolgd door braken, pijn in de borst en buikpijn, en diarree. De ziekte kan vervolgens steeds ernstiger worden, en gepaard gaan met geelzucht, delirium, gestoorde leverfunctie, en omvangrijke bloedingen.

Ebola

Het Marburgvirus lijkt ook sterk op het Ebolavirus, dat West-Afrika drie jaar geleden teisterde. Toen kwamen meer dan 10.000 mensen om het leven.

In 2008 kwam een Nederlandse vrouw om het leven nadat ze de ziekte had opgelopen na een bezoek aan een grot in Oeganda. Sindsdien raadt de WHO bezoeken aan grotten af. Drie jaar geleden had Oeganda voor het laatst te maken met het Marburgvirus. Toen stierf onder andere een jonge laborant uit een ziekenhuis in de hoofdstad Kampala aan de ziekte.

Labo in Duitsland

De naam van het virus komt van de Duitse stad Marburg, waar het virus in 1967 voor het eerst werd vastgesteld bij wetenschappers die werden blootgesteld aan geïnfecteerde Afrikaanse groente meerkatten uit Oeganda in een labo. De meerkatten werden gebruikt in het labo voor het ontwikkelen van vaccins tegen polio.