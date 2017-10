Neymar koos een wel heel slecht moment om aan Messi te vertellen dat hij Barcelona ging verlaten

Woensdag dolde Neymar met PSG op het veld van Anderlecht, op weg naar een 0-4 overwinning. De Braziliaan is sinds deze zomer de duurste voetballer op aarde nadat hij Barcelona achter zich liet. Al koos hij wel een speciaal moment om dat te vertellen aan zijn nu ex-ploegmaats...

Op 30 juni van dit jaar trad de Argentijnse stervoetballer in het huwelijksbootje met zijn jeugdliefde Antonella Roccuzzo. Uiteraard waren daarbij heel wat van zijn voetbalvrienden uitgenodigd, waaronder toenmalig ploegmaat Neymar. En toen...

“Neymar zei ons op het trouwfeest dat hij Barcelona wilde verlaten”, onthulde Barcelona-legende Xavi in een interview met de BBC. “Ik vroeg hem waarom. Hij zei dat hij niet gelukkig was en dat hij verkoos om te vertrekken. Hij had een nieuwe uitdaging in Europa nodig, bij PSG.”

“Ik denk dat Neymar, Mbappé en PSG een grote kans maken om de Champions League te winnen dit seizoen”, aldus Xavi, die ook onthulde dat hij in zijn carrière een paar keer dicht bij een transfer naar Manchester United stond. Maar: “Barcelona is mijn club en dus bleef ik.”