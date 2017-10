De Bruyne en Hazard laten zich uit over de Engelse titelstrijd, “Chelsea-spelers komen in opstand”

Na een midweek vol Europees voetbal is het dit weekend weer tijd voor nationaal voetbal. In de Premier League staat speeldag nummer negen op het programma. Om al in de stemming te komen, gaven Kevin De Bruyne en Eden Hazard hun mening over de titelrace. Al lijken ze bij Chelsea grotere problemen te hebben...

“Op dit moment lijkt het een strijd tussen Manchester City en Manchester United te gaan worden”, zei de Bruyne bij ESPN FC. “Maar het is nog vroeg, iedereen maakt nog kans. Als je twee wedstrijden verliest, zak je plaatsen in de stand. We moeten onze goede vorm te zien te behouden.”

Het systeem van Pep Guardiola lijkt eindelijk te renderen voor de Citizens, met De Bruyne als belangrijkste speler. “Ik denk dat we allemaal snappen wat hij wil. Uiteraard zal de ene wedstrijd al wat beter zijn dan de andere en zullen we soms meer een team lijken dan op andere momenten. Maar we spelen nu wel altijd hetzelfde en dat is dominant voetbal. We houden er ook van om onszelf onder druk te zetten. Iedereen zit in een geweldige vorm op dit moment”, aldus de Rode Duivel.

Opstand bij Chelsea?

Chelsea moet het voorlopig doen met een vijfde plaats, op negen punten van City. De Blues verloren hun laatste twee wedstrijden maar volgens Hazard is de titelstrijd nog lang niet voorbij. “Het verschil met vorig seizoen is dat Man City en Man United sterker zijn. Maar wij zijn er klaar voor. We weten dat de Premier League nog lang duurt en dat we dus tijd hebben om dit nog goed te maken.”

“Het is ook wel anders omdat we Champions League spelen”, zegt Hazard. “Vorig seizoen was het eenvoudiger omdat we geen twee wedstrijden per week moesten spelen. We waren toen frisser. Maar we moeten ons zo snel mogelijk daaraan aanpassen. Ikzelf wil gewoon voetballen en zoveel mogelijk op het veld staan. Al maakt de trainer zijn eigen keuzes en daar zijn we blij mee.”

Maar klopt dat laatste wel? Volgens The Times heerst er namelijk heel wat ongenoegen over de trainingsmethodes van coach Antonio Conte. Die zouden zo intensief zijn dat ze aan de basis zouden liggen van de vele blessures op dit moment. Zo sukkelen N’Golo Kanté Victor Moses met de hamstrings, Danny Drinkwater met zijn kuit. Intussen keerde Alvaro Morata nog maar net terug uit blessure. Tegen Roma vielen dan ook nog eens David Luiz en Tiemoué Bakayoko uit.

Volgens de Britse krant vinden de spelers het trainingsregime van Conte te zwaar en willen ze meer rust. De Italiaan zou anders de titelambities in de weg staan. Wordt ongetwijfeld vervolgd...