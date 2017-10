Deense vrouwen voetballen (voorlopig) opnieuw na akkoord over financieel geschil

De Deense nationale vrouwenvoetbalploeg heeft een akkoord bereikt met de Deense voetbalbond (DBU) om de WK-kwalificatiewedstrijd van dinsdag tegen Kroatië te spelen. Dat heeft de DBU vrijdag bekendgemaakt. Na een financieel geschil weigerden de vrouwen eerder om de partij tegen Zweden af te werken.

De Deense bond en de speelsters zijn het al een tijd niet eens over de financiële vergoeding die ze krijgen. De Deense vrouwen vragen dezelfde (financiële) rechten als hun mannelijke collega’s. In een recent verleden weigerden de vrouwen hierom ook al eens te spelen in een vriendschappelijke interland tegen Nederland.

Nu laat de DBU, zonder verder in detail te treden, weten dat er een voorlopig akkoord is. Na de wedstrijd van dinsdag zullen beide partijen de onderhandelingen verder zetten. Bij de gesprekken zullen ook spelersvakbond FIFPro en de Europese voetbalbond UEFA betrokken worden.

Eerder brak een soortgelijke discussie ook los in Noorwegen. Die resulteerde in een overeenkomst dat de Noorse voetbalvrouwen voortaan evenveel verdienen als hun mannelijke collega’s in het shirt van de nationale ploeg.