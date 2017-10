Sepp Blatter zal “op vraag van Poetin” WK 2018 in Rusland bijwonen

Sepp Blatter, van 1998 tot 2015 de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, mag dan wel een schorsing van zes jaar uitzitten wegens corruptie, dat weerhoudt de 81-jarige Zwitser er niet van om volgend jaar het WK in Rusland bij te wonen. “Ik kon de uitnodiging van Poetin niet naast me neer leggen”, reageerde Blatter.

“Ik zal in 2018 van de partij zijn op het WK in Rusland”, vertelde Blatter aan het Franse persbureau AFP. “De Russische president Vladimir Poetin heeft me een persoonlijke uitnodiging gestuurd. Welke wedstrijden ik precies zal bijwonen weet ik nog niet. Misschien pik ik alleen de openingsmatch en de finale mee.”

“Blatter en Poetin zijn al erg lang bevriend”, legde een woordvoerder van het Kremlin uit. “Oude vrienden zijn steeds welkom, zeker bij een groot voetbalfeest als het WK. Ook Michel Platini heeft een uitnoding gekregen.”

Blatter raakte in 2015 herkozen voor een vijfde termijn als FIFA-baas, maar moest kort nadien opstappen nadat hij in opspraak was gekomen in een corruptieschandaal. Hij kreeg toen samen met ex-UEFA-voorzitter Platini een schorsing voor een dubieuze betaling van 1,8 miljoen euro die Platini in 2011 ontving van toenmalig FIFA-voorzitter Blatter.

Sindsdien leven beide bobo’s op gespannen voet met elkaar. Platini noemde Blatter zo enkele maanden geleden “de grootste egoïst die ik in mijn leven heb gezien”. Blatter van zijn kant beloofde dan weer om nog voor de start van het WK een “gepeperd” boek uit te brengen met zijn visie op de feiten uit het verleden.