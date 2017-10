Anderlecht-coach Vanhaezebrouck hoopt nog op Kums tegen Genk: “Hij is misschien toch fit”

Anderlecht speelt zondag de topper tegen Racing Genk. Of dat met of zonder Sven Kums is, is nog steeds niet zeker. Hein Vanhaezebrouck bevestigde op zijn persconferentie dat het nog steeds wachten is op nieuws. “Hij is misschien inzetbaar, maar we kunnen hem evengoed twee weken kwijt zijn”, klinkt het.

De kans is dus reëel dat Sven Kums zondag out is voor de verplaatsing van Anderlecht naar Genk. De middenvelder liep tegen PSG een kuitblessure op. De blessure lijkt niet zo erg, maar er werd toch een kleine vochtophoping gevonden in de kuit en er moet een tweede scan genomen worden. “We moeten wachten op nieuws over Kums, dat zal pas morgen (zaterdag, red.)duidelijk worden. Vandaag heeft hij nog een onderzoek. Als daaruit blijkt dat zijn blessure niet ernstig is, is hij misschien toch inzetbaar. Maar we kunnen hem evengoed twee weken kwijt zijn”, vertelde Hein Vanhaezebrouck op de persconferentie vrijdagmiddag. “Ik denk dat we hem maximaal twee weken kwijt zijn, veel langer dan dat denk ik niet.”

Blijft natuurlijk de vraag hoe Anderlecht zijn mogelijke afwezigheid kan opvangen. Want naast Kums is ook Uros Spajic niet fit. De Serviër mist al zeker de wedstrijd tegen Genk. Het is een optie om Dendoncker op het middenveld te zetten en Sa in de defensie, maar Vanhaezebrouck wilde niet te diep ingaan op die speculaties. “Wat als Kums en Spajic niet fit zijn? Ik heb veel opties. Dendoncker in de defensie of in de verdediging? Dat beslis ik later wel. We moeten zien met wie we zullen schuiven, maar er zijn verschillende opties om het op te lossen.”

De wedstrijd tegen Racing Genk vindt Vanhaezebrouck belangrijker dan de match tegen PSG. “We hebben een achterstand in de competitie en we mogen die achterstand niet groter later worden. We moeten mee schuiven. Als Club Brugge blijft winnen, moeten we zorgen dat we ook blijven winnen. Het is een belangrijke wedstrijd tegen een ploeg die begon met ambities aan het seizoen.”

Herbekijk hier de volledige persconferentie: