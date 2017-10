Foket na hartoperatie voor het eerst weer in selectie AA Gent, Vanderhaeghe moet bevestigen tegen ex-club

Na de 2-0-zege tegen Waasland-Beveren bij zijn debuut als coach van AA Gent moet Yves Vanderhaeghe zaterdag bevestigen tegen zijn ex-club KV Kortrijk. Voor het eerst sinds zijn hartoperatie zit Thomas Foket weer in de selectie.

Op de persconferentie blikte Vanderhaeghe nog eens terug op de zege tegen Waasland-Beveren. “We zijn uiteraard blij en opgelucht met de overwinning tegen Beveren. Waarover ik het meest tevreden was? Een heel aantal zaken: we hebben de nul gehouden, Roman (Yaremchuk, red.) en de aanvallers deden het goed, een invaller (Samuel Kalu) die de match beslist, Simon met twee assists,... Maar ik was ook tevreden dat Andy (Esiti) ballen vooruit gaf en zelfs op doel trapte. Het was goed voor het vertrouwen in de ploeg en nu willen we meer. We hebben een serietje nodig om bovenaan aan te sluiten. Nu kunnen we terug omhoog kijken en staan we gelijk met Kortrijk.”

Thomas Foket (23) zit voor het eerst weer in de selectie sinds in juli onverwacht hartproblemen aan het licht kwamen en hij hartoperatie moest. Aanvankelijk werd een afwezigheid van zes maanden voorop gesteld maar na een kleine vier maanden hoort hij dus alweer helemaal bij de A-kern.

“Foket, Saief en Andrijasevic zijn bijna fit”, aldus Vanderhaeghe. “De wedstrijden volgen elkaar heel snel op nu: morgen, dinsdag en vrijdag. We gaan dus de hele kern nodig hebben de komende week. Zeker ook gezien de situatie met het geringe aantal Belgen.”

“Foket heeft al 90 minuten gespeeld bij de beloften en heeft die inspanningen goed verteerd. Hij kon al meer op-en-af gaan. Voor zijn uitvallen had hij al enorme fysieke capaciteiten en hij is ook zijn voetballende kwaliteiten niet kwijt. Of hij nu ook al eersteklasseniveau aankan, moet nog blijken. Ik kan hem moeilijk direct laten starten maar stel dat ik een speler zoals hem de laatste 25 minuten kan brengen, dan kunnen we nog eens gas geven. Het komt er nu op neer om de keuze te maken en het juiste moment te vinden om hem te gebruiken. Wellicht speelt hij ook met de beloften maandag nog eens, om dan eventueel vrijdag tegen Charleroi aan te treden.”

Terugkeer na woelig vertrek

Het vertrek van Vanderhaeghe bij Kortrijk in 2015 verliep niet rimpelloos. Dat Vanderhaeghe na zijn debuutjaar als T1 met KVK de revelatie van het seizoen werd eerst zijn contract bij de Kerels verlengde om amper enkele weken later te zwichten voor het geld van Marc Coucke bij KV Oostende, werd hem bij de supporters niet in dank afgenomen. het nieuws raakte toen bekend tijdens de wedstrijd tegen Standard in Luik (4-0) waarna de poppetjes aan het dansen gingen: de spelersbus van Kortrijk werd door boze supporters tegengehouden en Vanderhaeghe moest toen de confrontatie aangaan.

“Ik ben hen heel dankbaar voor de kans die ik indertijd bij Kortrijk gekregen heb”, blikt Vanderhaeghe terug op die periode. “We hebben er ook echt een mooi parcours neergezet. KVK uit is nooit makkelijk. Met hun supporters achter de goal kunnen ze de ploeg vooruit stuwen. Als we winnen, duwen we hen naar onder.”