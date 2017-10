Defour kijkt uit naar confrontatie met De Bruyne: “Hij is de beste in de Premier League maar wij kunnen iets rapen”

Zaterdagnamiddag trekt het verrassende Burnley naar het Etihad Stadium voor een confrontatie met Premier League-leider Manchester City. De wedstrijd is ook een duel tussen Rode Duivels Kevin De Bruyne en Steven Defour. En die laatste is er klaar voor: “We kunnen best iets rapen daar”, vertelt Defour op de website van zijn club.

Man City staat na acht wedstrijden ongenaakbaar aan de leiding in de Premier League met 22 punten. Burnley doet het behoorlijk goed en staat gedeeld vijfde met Arsenal, Chelsea en Liverpool met 13 punten. Zo werd er al gewonnen op Chelsea en gelijkgespeeld op verplaatsing bij Tottenham en Liverpool. Kunnen de Clarets ook in Manchester punten rapen?

“Het is een wedstrijd die je wil spelen”, aldus Defour, die dit seizoen in alle wedstrijden basisspeler was bij Burnley. “Dit is waarom je voetbalt, ook al weet je dat het aartsmoeilijk gaat worden. Het gaat een geweldige wedstrijd worden. Zij zijn favoriet en ze spelen bovendien voor eigen publiek. Gezien hun laatste matchen (17 goals in hun laatste drie thuismatchen, nvdr.) zullen ze waarschijnlijk vlot scoren.”

“Maar we hebben er vertrouwen in, elke wedstrijd moet gespeeld worden. We zijn klaar voor dit soort wedstrijden. Dat hebben we al bewezen. We hebben de grote teams enkel op verplaatsing ontmoet en telkens punten gepakt. We zitten in goede vorm en ook al speelt Manchester City op dit moment heel sterk, ik denk dat we met onze discipline misschien wel wat kunnen rapen zaterdag”, stelt de Rode Duivel.

Foto: Photo News

De Bruyne

Defour zal op het middenveld regelmatig recht in de ogen van Kevin De Bruyne kijken. Ook hij weet dat zijn collega-Rode Duivel de sleutelspeler is bij de Citizens. “He speelt nu een beetje lager dan voordien”, aldus Defour. “Hij bevindt zich daarvoor in het middelpunt van nagenoeg elke aanval. Dat maakt hem zo goed. Hij staat aan het begin van alles. Vorig jaar bevond hij zich vaker aan het einde van de acties, toen hij vaak de laste pass gaf.”

“Ik denk dat hij toen meer assists gaf dan dat dit jaar het geval is, maar hij speelt nu gewoon beter en hij maakt zijn team beter. Dus moeten we enorm opletten met hem. In zijn huidige vorm bij City, hoe hij alles dirigeert, maakt hem op dit moment de beste speler in de Premier League.”

En Defour zelf? “Ik wist dat ik een heel goede voorbereiding moest hebben om een kans te maken bij Burnley”, aldus de 29-jarige middenvelder. “En dat is ook gebeurd. De coach was vorig seizoen ook heel duidelijk dus alles lag in mijn handen. Ik denk dat ik het voorlopig heel goed doe, zeker qua defensief werk. En offensief probeer ik zo creatief voor de dag te komen en op dit moment valt alles mee. Maar ik kan altijd nog beter!”