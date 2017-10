Jonge Red Flames halen opnieuw fors uit

De Belgische voetbalmeisjes onder 19 jaar hebben vrijdag in het Oostenrijkse Bad Waltersdorf hun tweede kwalificatiewedstrijd voor het EK 2018 met 7-0 (rust: 3-0) gewonnen van Kroatië.

Mariam Abduali Toloba (5., 53. en 88.) was de uitblinkster met drie doelpunten. Kaily Dhondt (29.), Marie Minnaert (32.), Lisa Petry (52.) en Yenthe Kerckhofs (85.) namen de overige treffers voor hun rekening.

In hun eerste partij klopten de Belgen Macedonië met 5-1. Door de twee zeges is de ploeg van bondscoach Kris Van Der Haegen al zeker van een plaats op de eliteronde. Maandag staat nog een duel met Oostenrijk op de agenda.

In de eliteronde strijden 28 landen in zeven groepen van vier om de zeven tickets voor het EK in Zwitserland, dat automatisch geplaatst is.