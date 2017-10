Leko kijkt uit naar geladen duel tussen Club Brugge en Antwerp: “Passie op en rond het veld, voetbal op zijn best”

Club Brugge ontvangt zondag (14u30) Antwerp: altijd een geladen duel met twee rivaliserende supportersclans maar nu ook een toptreffen tussen de nummers één en drie in het klassement. Club-coach Ivan Leko ziet het alvast zitten. Bij Antwerp hoopt Bölöni op een zwakke match van de Bruggelingen: “Ze hebben te veel kwaliteiten om mij nu gelukkig te maken (lacht).”

Met de geblesseerden neemt Leko geen risico’s: de enkel van Denswil wordt zondag normaliter gespaard en ook Clasie is nog steeds out. Samen met de geschorste Limbombe ontbreken dus twee vaste pionnen uit de basiself. “Denswil zal hopelijk volgende week terug aansluiten, maar het is nog te vroeg om daarover al uitsluitsel te geven. Ik heb genoeg spelers die bewezen hebben een plaats in de ploeg te verdienen. We spelen sterk en pakken punten door het collectief, dus het collectief zal zondag ook primeren.”

“Twee clubs met de beste supporters van België”

“We spelen zondag in een uitverkocht stadion. Dat is goed voor de motivatie”, blikt Leko enthousiast vooruit. “Passie op en rond het veld, zo is voetbal op zijn best. Het zijn de twee clubs met de beste supporters van België, ik verwacht dan ook veel passie. Op de tribunes verwacht ik fairplay. Sowieso is het leuk dat de wedstrijd al snel uitverkocht is en dat er spanning is, dat verhoogt de motivatie. Deze match is een positief gegeven.”

“Beide ploegen zijn fysiek sterk en hongerig, wij zullen power moeten tonen. Club en Antwerp kennen veel verschillen, maar ook heel wat gelijkenissen. Ik heb hun laatste wedstrijden gezien: ze gaan uit van het collectief, zijn strijdvaardig, hebben loopvermogen, passie, een goede coach. Veel van die zaken vind je bij Club ook terug, alhoewel we op een andere manier opbouwen en kansen creëren. We zullen alleszins power moeten brengen en 95 minuten lang scherpte en discipline moeten tonen, want op kwaliteit alleen zal het niet lukken. Maar we denken enkel aan beter worden. Ons doel is om elke match winnend af te sluiten. ”

Met zes punten voorsprong op naaste achtervolger Charleroi, blijft Club ook na speeldag 11 hoe dan ook aan de leiding. Antwerp staat derde met negen punten minder.

Bölöni: “Club is de sterkste ploeg op dit moment”

Bij Antwerp kijkt ook Laszlo Bölöni uit naar de topwedstrijd. “Elke week is een klein beetje anders. Maar globaal gezien heb ik niks anders gedaan omdat we nu tegen Club Brugge spelen”, aldus de Roemeense coach. “We hebben nu een bepaalde manier van werken. Die gaan we niet veranderen, ook al spelen we tegen de beste ploeg van het moment.”

Dat Antwerp op de derde plaats staat en er dus van een topper wordt gesproken, relativeert Bölöni meteen. “Het klassement verandert elke week. We zijn nog maar tien wedstrijden ver, het kampioenschap is nog maar pas bezig. Dus we gaan nu nog niet beginnen rekenen. Het seizoen is nog lang.”

Wat hij verwacht van Club Brugge? “Ik hoop op een zwakke match van hen (lacht). Het is een ploeg die fysiek erg sterk is met een interessant evenwicht in de ploeg. En veel individuele klasse. Ze hebben te veel kwaliteiten om mij nu gelukkig te maken (lacht).”

Arslanagic (adductoren) zal niet spelen, de kans dat Yatabare (hamstrings) in actie komt is eveneens klein.

