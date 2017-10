Slecht nieuws voor Mousa Dembélé, nog geen verlossend nieuws over Vincent Kompany

Na een Europese midweek met Champions League- en Europa League-voetbal staat dit weekend de Premier League weer voor de deur. Twee Rode Duivels zullen echter niet in actie komen: Mousa Dembélé en Vincent Kompany.

Kompany staat al een tijdje aan de kant met een kuitblessure en speelde dit seizoen nog maar drie wedstrijden voor Manchester City. Ook in de thuiswedstrijd tegen Burnley zal Vince the Prince niet in de selectie zitten van coach Pep Guardiola. “Kompany is niet fit. Not niet… Voor de rest is iedereen in orde”, zei de Spanjaard op de persconferentie.

#PEP: @VincentKompany is not ready. Not yet. Everybody else is okay... everybody is fit. — Manchester City (@ManCity) 20 oktober 2017

Guardiola had het ook over die andere geblesseerde: Benjamin Mendy. “Normaal zijn spelers die lang aan de kant staan nogal triest. Ze trainen apart en voelen zich geïsoleerd. Dat is bij Mendy niet het geval. Hij wil betrokken blijven en belt vaak met zijn ploegmaats, mij sms’t hij. Hij gaat belangrijk zijn voor ons omdat mensen hem graag hebben en hij de sfeer bevorderd”, aldus Guardiola.

Nieuwe blessure voor Dembélé

Ook bij Tottenham hadden ze weinig goed nieuws te melden over een Rode Duivel. Mousa Dembélé liep volgens de club namelijk een blessure aan de heup op, op training in Madrid na de Champions League-confrontatie tegen Real. Onze landgenoot miste die wedstrijd en de voorbije drie Premier League-wedstrijden met een voetblessure.

“Zijn situatie en de behandeling wordt momenteel bekeken”, klinkt het bij de Spurs op Twitter.