Spanning stijgt in 1B: Beerschot-Wilrijk ontstemd nadat “Leuvense spion” op heterdaad werd betrapt

Zondag staat in de Proximus League het topduel tussen het leidersduo Beerschot-Wilrijk en OH Leuven geprogrammeerd. En dat zorgt blijkbaar voor nervositeit. De ochtendtraining in Antwerpen werd vandaag immers verstoord door een “spion van OHL” die beelden aan het maken was van standaardsituaties.

“Filmende OHL-spion ontmaskerd tijdens Kielse training”, de titel op de website van Beerschot-Wilrijk liegt er niet om.

“Commotie toen een man in de tribune werd opgemerkt die stiekem filmbeelden aan het maken was van de standaardsituaties”, klinkt het. “Toen de man in kwestie hierop door trainer Marc Brys en sportief manager Frank Staes werd aangesproken, probeerde hij eerst zijn iPad en smartphone nog weg te moffelen maar gaf hij nadien toe dat hij beelden had opgenomen. Louter voor eigen gebruik... tot hij door masseur Benny - die niet zo lang geleden nog bij OHL werkte - herkend werd. De man in kwestie gaf schoorvoetend toe dat hij ‘in opdracht’ beelden maakte en kon niet snel genoeg het oefencomplex verlaten...”

Coach Marc Brys tilt zwaar aan het incident. “Wat zijn dat nu voor manieren? Zonder toestemming beelden maken van onze training, zoiets kan niet. Dat vind ik er serieus over gaan.”

Volgens Beerschot Wilrijk lekte zopas ook uit dat Westerlo-trainer Vedran Pelic vorige zondag zowel voor de wedstrijd als tijdens de rust de tactische bespreking van Marc Brys had staan afluisteren vanuit de toiletten die in ‘t Kuipje grenzen aan de bezoekerskleedkamer.

“Ongehoord toch, zulke zaken. Hoe diep kan je eigenlijk vallen. Niet moeilijk dat het tactisch plaatje bij Westerlo tegen ons klopte als een bus. Hoe dan ook, we laten we ons daar niet door van de wijs brengen. Wij proberen zondag op een faire manier, dus louter op sportief vlak, OHL te kloppen”, aldus nog Brys.