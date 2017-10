Ook Bolingi beter buiten Luik: waarom breken heel wat Rouches door nadat ze Standard verlaten hebben?

Wat is dat toch met ex-Rouches die buiten Luik doorbreken? Birkir Bjarnason ging van overbodig bij Standard naar doelpuntenmaker in een kwartfinale op het EK, Benito Raman is een sensatie bij Fortuna Düsseldorf en Jonathan Viera schopte het zelfs tot de Spaanse nationale ploeg. Een immens contrast met hun prestaties in een Standard-shirt. Hét voorbeeld van dit seizoen: Jonathan Bolingi.