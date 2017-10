OVERZICHT. Zoveel zwakke weggebruikers raakten in uw gemeente gewond in het verkeer

De overheid doet nauwelijks genoeg om de veiligheid van zwakke weggebruikers te verzekeren, dat is de algemene teneur nadat de afgelopen weken drie fietsers om het leven kwamen in Antwerpen. Om aan te tonen dat Antwerpen niet de gevaarlijkste fietsstad is, maakte minister Ben Weyts cijfers bekend van het aantal ongevallen met zwakke weggebruikers op gewestwegen in Vlaanderen. Die cijfers schetsen echter geen al te rooskleurig beeld van Vlaanderen.

“De verkeersveiligheid voor wat wij actieve weggebruikers noemen (fietsers en voetgangers), neemt onvoldoende toe”, aldus Roel De Cleen van de Fietsersbond. Uit cijfers die de N-VA vrijgaf blijkt zelfs dat het aantal ongevallen langs gewestwegen waarbij zwakke weggebruikers betrokken zijn, sinds 2015 enkel toegenomen is. In 2015 raakten 4.108 zwakke weggebruikers gewond op gewestwegen, in 2016 waren dat er 4.151.

Een belangrijke kanttekening bij de cijfers is dat het gaat om slachtoffers langs gewestwegen. Dat zijn wegen waarvan niet de gemeenten bevoegd zijn voor de infrastructuur maar het Vlaams Gewest. Het enige wat ze kunnen doen om de situatie te beveiligen zijn maatregelen als gemachtigde opzichters opstellen of bloembakken plaatsen. Ongevallen met zwakke weggebruikers op andere wegen zijn niet opgenomen in deze cijfers.

De cijfers dateren van 2016 en de veralgemening van de snelheidslimiet van 70 kilometer per uur op gewestwegen heeft zijn impact op de cijfers nog niet kunnen tonen. “We hopen natuurlijk wel dat dat een effect zal hebben”, aldus De Cleen. “Maar vergeet niet dat 70 kilometer per uur op veel gewestwegen al de regel was, in de praktijk is er dus niet zo heel veel veranderd.”

De overheid moet dan ook dringend extra maatregelen nemen om de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren, aldus De Cleen. “De plaatsen waar fiets- en voetpaden gewestwegen kruisen, moeten beveiligd worden. Zij het met verkeerslichten of een wegversmalling, een verkeerseiland in het midden van de weg is nuttig, we kunnen dan in twee fasen oversteken.”

Daarnaast moet de overheid snel werk maken van conflictvrije kruispunten. Dat zijn kruispunten waarbij fietsers en voetgangers veilig kunnen oversteken bij groen licht, zonder bedreigd te worden door rechts afslaande auto’s en vrachtwagens. “Die kruispunten moeten op korte termijn de regel worden.”

De Cleen vraagt de overheid om op alle gewestwegen fietspaden te voorzien. “Op plaatsen waar de snelheidslimiet 70 kilometer per uur is, moet er overal een vrijliggend fietspad komen. Bij 50 per uur kan men kiezen een verhoogd aanliggend fietspad of bij drukkere wegen voor een vrijliggend fietspad.”

Er zijn ook simpelweg niet genoeg fietspaden in België. “De investeringen in fietsinfrastructuur moeten fors opgedreven worden, maar de ‘sense of urgency’ bij de overheid ontbreekt. Momenteel wordt er elk jaar 100 miljoen vrijgemaakt, maar zo duurt het nog minstens 50 jaar voor het geplande werk klaar is. Wij vragen dan ook een verhoging naar 300 miljoen en op termijn zelfs naar 500 miljoen. Er moet ook een ‘fast-team’ komen dat verantwoordelijk is voor de snelle aanleg van fietspaden.”

