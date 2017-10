José Mourinho geeft positieve update over de terugkeer van Zlatan Ibrahimovic

Wanneer is Zlatan Ibrahimovic opnieuw fit? Ondanks de topvorm van Romelu Lukaku is dat een vraag die elke Man United-fan zich al enkele weken stelt. Coach José Mourinho gaf die nieuwsgierigen vrijdag een positief antwoord.

Het was lang niet duidelijk wanneer Zlatan zijn comeback zou maken nadat hij eind augustus een nieuw contract tekende bij de Red Devils. Aanvankelijk werd erop gerekend dat hij buiten strijd zou zijn tot het einde van het jaar. “Ik ben teruggekomen om af te maken wat ik begonnen ben”, stelde Zlatan toen. “Het is altijd mijn bedoeling geweest om hier te blijven. Ik kan niet wachten om weer op Old Trafford te spelen, maar ik weet ook dat ik mijn tijd moet nemen om zeker te zijn dat ik er klaar voor ben.”

In de aanloop naar de competitiewedstrijd van United tegen Huddersfield Town kreeg Mourinho de vraag hoe het nu eigenlijk zit met de revalidatie van de Zweed. “Zlatan gaat terugkeren”, aldus de Portugees. “Hij werkt hier op Old Trafford enorm hard aan zijn terugkeer. Ik had ook niet anders verwacht. Hij zal de komende weken nog niet speelklaar zijn, maar zal hij in 2017 voetballen? Ik denk van wel.”