Zoveel verdiende Club Brugge vorig seizoen aan de Champions League, winnaar Real verdiende niét het meest

Club Brugge eindigde vorig seizoen laatste in zijn Champions League-groep met 0 punten. Geen sportief succes, wel een financiële meevaller... Foto: Photo News

De Europese voetbalbond UEFA heeft vrijdag de bedragen bekendgemaakt die elke deelnemer van de Champions League vorig seizoen op de rekening kon schrijven. Club Brugge kreeg zo’n 17 miljoen euro, in de Europa League verdiende Genk 7,8 miljoen euro na hun knappe parcours. Opvallend: Champions League-winnaar Real Madrid kreeg niét het meeste geld.

De UEFA deelde in totaal 1,396 miljard euro uit aan alle Champions League-deelnemers. Club Brugge was vorig seizoen de enige Belgische deelnemer aan het kampioenenbal en mocht 17,047 miljoen euro ontvangen. De grootverdiener van vorig seizoen was de Italiaanse kampioen en verliezend finalist Juventus, dat kreeg 110,434 miljoen euro.

Het Engelse Leicester strandt op de tweede plaats, de verrassende kampioen in de Premier League kreeg als buitenbeentje veel aandacht en dat resulteerde in een finaal bedrag van 81,681 miljoen euro. Champions League-winnaar Real Madrid staat derde, met 81,051 miljoen.

De deelnemers van de Europa League mochten graaien in een pot van 423,1 miljoen. Racing Genk raakte het verst van alle Belgische ploegen, de Limburgers bereikten de kwartfinales en kregen daarvoor 7,807 miljoen. Anderlecht strandde ook in de kwartfinales, maar verdiende iets minder: 7,346 miljoen euro. AA Gent, dat werd uitgeschakeld door Genk, verdiende 5,869 miljoen, Standard staat laagst met ‘slechts’ 4,228 miljoen. Europa League-winnaar Manchester United raapte 44,503 miljoen euro bij elkaar.