Kortrijk-verdediger Kagelmacher uit de kern gezet na stevige ruzie met trainer Anastasiou

KV Kortrijk zal zaterdagavond tegen AA Gent aantreden zonder verdediger Gary Kagelmacher. De Uruguayaanse voetballer is nochtans wedstrijdfit, maar vertrok vrijdagochtend met slaande deuren na een ruzie met trainer Anastasiou.

Aanleiding voor de ruzie was een discussie over de opstelling tegen AA Gent. Anastasiou zou gevraagd hebben aan Kagelmacher of hij rechtsback zou willen spelen tegen Gent, maar die vond dat hij beter centraal kon spelen omdat hij net uit blessure kwam. Anastasiou wou echter per se met zijn poulain Lucas Rougeaux centraal spelen, waarop het gesprek ontaardde. Kagelmacher zit nu zelfs niet meer in de wedstrijdselectie en vertrok met slaande deuren na de training.

Kortrijk en AA Gent tellen allebei negen punten en bengelen daarmee onderaan de rangschikking.