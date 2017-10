Tournée veganiste: hoe mensvriendelijk is een maand dierloos eten?

Move over vegetariërs, veganisten zijn de nieuwe hype. In november wil Easy Vegan zo veel mogelijk Vlamingen vier weken begeleiden voor een ‘proefperiode’. Onze man zette nu al een maand lang zijn tanden in de trend. Weg met kaas, eieren, vis of – o doodzonde – vlees, ­welkom soja, cashew­noten en zeewier. “Is er ook amandelmelk, vraag ik. En ik denk bij mezelf: zagevent.”

Er was eens een kip in Ljubljana. En die belandde bij het vallen van een Sloveense avond op mijn bord. Had ze beter niet gedaan, want die nacht wilde ze zich onbedaarlijk weer uit mijn lichaam wringen. ...