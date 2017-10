Celstraf voor Zonhovense vechtsportleraar na verkrachting leerlinge

Zonhoven - Een Zonhovenaar (45) is vrijdag in Hasselt veroordeeld tot 37 maanden cel en voor vijf jaar uit de rechten ontzet voor de verkrachting van een autistisch meisje in 2011.

De twee hadden elkaar leren kennen op de vechtsportclub waar hij haar vertrouwen wist te winnen om zijn slag te slaan. “Een wolf in schaapsvacht”, sprak advocaat Raf Sterken. De feiten kwamen pas in 2013 aan het licht toen het slachtoffer de moed vond om ermee naar buiten te komen. “Een sluwe vos”, bestempelde de procureur de veertiger. “Hij wist heel goed dat ze aan autisme lijdt en dat ze op school gepest werd. Ze aanzag hem als een vaderfiguur. Na verloop van tijd maakte hij meermaals seksuele toespelingen.

Het misbruik begon op een sportkamp tijdens een spelletje ‘durven, doen of waarheid’ toen hij haar vroeg of ze nog maagd was. Hij stelde voor om ze te ontmaagden als ‘een cadeau van hem voor haar’. Tijdens de lessen aarzelde hij evenmin om haar te strelen en aan te raken.” Uiteindelijk liep het helemaal mis toen het meisje ging babysitten op zijn kinderen. Een eerste keer ging de dader op haar zitten en begon te tongzoenen. Toen hij haar broek wou uitdoen en ze riep dat ze haar maandstonden had, stopte hij. Na diverse bedreigingen ging ze weer babysitten en toen lokte de veertiger, die in 2010 al een jaar cel kreeg voor handel in verdovende middelen en een inbraak, haar met een smoes naar de slaapkamer en verkrachtte het meisje. Tot slot stelde de rechter vrijdag nog een arts aan om de schade bij het slachtoffer te begroten.