Als Mathieu even explosief is als zijn nieuwe wagen, dan hebben Van Aert en co geen schijn van een kans

Het is een publiek geheim dat Mathieu van der Poel een boontje heeft voor snelle wagens. De 22-jarige veldrijder toonde via Instagram zijn nieuwste aanwinst: een BMW M3.

De details: een 3 liter motor, 450 pk voor als het snel moet gaan. Geschatte aankoopprijs: 81.000 euro. Enfin, als Mathieu van der Poel morgen en overmorgen even explosief fietst als de wagen waarmee hij rijdt, dan staat er Wout van Aert en co een lastig weekend te wachten. Van der Poel start dit weekend zowel in Boom (zaterdag, Superprestige) als Koksijde (zondag, Wereldbeker) en won dit seizoen al acht van de negen races waar hij aan de start stond.