COLUMN. Dijkshoorn: "Het tragische gebedel om shirts, het staat symbool voor totale onderwerping”

Toen Ajax in mei de Europa League-finale verloor van Manchester United gebeurde er iets vreemds. Justin Kluivert – de zoon van – liep lachend over het veld, vlak naast José Mourinho. De trainer sprak en maakte drukke gebaren. Justin luisterde. Het ging over van alles, dat zag je meteen, behalve over de zojuist gespeelde finale. Wat mij vooral trof, was de uitdrukking op het gezicht van Justin. Hij was trots. Mourinho sprak met hem, midden op het veld, met alle camera’s nog aan. Iedereen thuis kon zien dat Mourinho met hem sprak. Fuck die verloren finale, maar dit had hij binnen.