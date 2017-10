Beerschot Wilrijkspits Richard Mbombo wacht op UEFA

Nog steeds geen Richard Mbombo in de wekelijkse wedstrijdselectie van KFCO Beerschot Wilrijk. We polsten naar zijn huidige situatie.

Vorig seizoen werd KFCO Beerschot Wilrijk geconfronteerd met het niet speelgerechtigd krijgen van spits Fessou Placca. Net voor het ingaan van de winterstop kwam dat toen in orde. Nu is het Richard Mbombo die nog steeds wacht op de nodige papieren om eindelijk zijn optreden in het eerste elftal van Beerschot Wilrijk te kunnen maken. Hij maakt nochtans een sterke indruk op training.

“De situatie van Mbombo is niet vergelijkbaar met die van Placca vorig seizoen,” legt coach Marc Brys uit. “Placca beschikte niet over een arbeidskaart. Wat dat betreft is alles voor Mbombo in orde. Hij mag dus trainen en oefenwedstrijden spelen. Zijn dossier ligt momenteel bij de UEFA. Omdat er tijdens de officiële tranferperiode in de zomer een aantal papieren ontbraken, kwam er geen transfer. Die ontbrekende papieren zijn er ondertussen wel. Er wordt gewacht tot de UEFA toestemming geeft aan Richard om voor Beerschot Wilrijk te mogen spelen. Vermits de transfermarkt momenteel gesloten is, kan er niet getransfereerd worden en zit het hele dossier vast. Het zou wel eens kunnen dat hij pas tijdens de volgende wintermercato zijn beoogde transfer krijgt. Er loopt momenteel wel nog een speciale procedure om het toch vroeger in orde te krijgen, maar het blijft afwachten of het op die manier sneller in orde komt.”