Sinan Bolat knalt in dit interview alle twijfels en vooroordelen over zichzelf en Antwerp weg

Zondag naar Club Brugge, donderdag wacht Standard: Sinan Bolat staat voor een nostalgisch tweeluik, met extreme bestemmingen. De warme herinneringen aan Luik staan tegenover mistroostigheid in West-Vlaanderen, een panter onder de lat tegenover een schim in doel, het vooruitzicht op een grote toekomst versus vrees voor een einde in mineur. Vandaag staat hij er weer, de zwarte kat van Antwerp, met die hese stem die suggereert dat hij ook in zijn vrije tijd naar mensen brult. Sinan Bolat (29) over moeilijke jaren, zijn band met Turkije en zijn capriolen op het veld.