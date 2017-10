Izquierdo scoort eerste keer in de Premier League… op zijn Izquierdo’s

Ook z'n eerste in de @PremierLeague is een typische @JoseIzquierdo -goal ???? pic.twitter.com/miAzBOMhT2

Hij heeft er negen speeldagen op moeten wachten, maar José Izquierdo heeft vrijdagavond dan toch zijn eerste doelpunt in de Premier League gescoord. De Colombiaanse ex-speler van Club Brugge veegde de nul achter zijn naam weg op het veld van West Ham United. Op slag van rust kwam Izquierdo vanop links in zijn gekende manier naar binnen en knalde hij knap overhoeks de 0-2 binnen voor Brighton & Hove Albion.

Een deugddoend doelpunt want voor de voormalige smaakmaker van de Jupiler Pro League was het als recordtransfer nog maar zijn tweede basisplaats bij Brighton & Hove Albion. Na 70 minuten werd Izquierdo vervangen. Brighton & Hove Albion won uiteindelijk met 0-3 en schuift zo op naar de middenmoot in de Premier League.