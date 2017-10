Geel voor Raman, andere ex-Gentenaar scoort winnende treffer voor Dusseldorf

Geen goal deze keer voor Benito Raman, wel een gele kaart en een vroegtijdige vervanging. Met Emir Kujovic scoorde wel een andere ex-Gentenaar de enige treffer thuis tegen Darmstadt.

Kujovic moest afgelopen zomer bij AA Gent vertrekken. Voor anderhalf miljoen euro overgenomen van het Zweedse Norrköping kon de spits nooit overtuigen. De Zweedse spits stond in de competitie een keer in de basis en kwam daarbij niet tot scoren. En ook in zijn eerste tien wedstrijden voor Dusseldorf wilde het niet echt lukken. Vanavond tegen Darmstadt had de Zweed echter slechts twee minuten nodig om keihard uit te halen. Raman daarentegen kende geen al te beste partij. Hij pakte al vroeg geel, moest zich in de tweede helft even laten verzorgen en werd een kwartier voor het einde naar de kant gehaald. Dusseldorf behield zijn krappe marge en won zo voor de vijfde keer op rij. In het algemeen klassement heeft de club van Raman zes punten voorsprong op Holstein Kiel dat morgen Arminia Bielefeld op bezoek krijgt.