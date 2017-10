Jonge Belg matchwinnaar voor Montpellier op het veld van Saint-Etienne

Eén match in de Franse Ligue 1. Montpellier haalde het met het kleinste verschil (0-1) op het veld van Saint-Etienne met een doelpunt van Isaac Mbenza. HIj scoorde ook vorige week reeds tegen Nice.

Montpellier trok de lijn van de voorbije speeldagen door tijdens de eerste wedstrijd van de tiende speeldag. Vorige week wonnen ze nog thuis tegen Nice, de wedstrijden daarvoor hielden ze zowel Monaco (1-1) als PSG (0-0) in bedwang. Maar ook Saint-Etienne had thuis nog niet verloren en rukte bij winst op naar de tweede plaats, weliswaar op vijf punten van het ongenaakbare PSG.

Maar het was Montpellier dat aan het langste eind trok. De jonge belofteninternational had maar twintig minuten nodig om de winnende treffer tegen de netten te prikken. Saint-Etienne domineerde wel, trapte ook het vaakst op doel maar kon de stand niet meer in evenwicht brengen.