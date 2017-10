Zelfde loon voor Poolse bouwvakker als voor Vlaamse

Europa bindt de strijd aan tegen sociale dumping. Buitenlandse werknemers moeten straks overal evenveel verdienen als hun plaatselijke collega’s. In de bouwsector is dat in België al het geval, maar toch verdient een Pool ook bij ons soms nog minder dan een Belg. Zeker bij malafide ­bedrijven. Europees Commissaris Marianne Thyssen wil met haar maatregel Europa een socialer gelaat geven.

“Velen dachten dat ik met mijn hoofd tegen de muur zou lopen, maar het is me toch gelukt.” Marianne Thyssen is tevreden dat ze ook de Oost-Europese landen mee kon krijgen met de richtlijn die normaal maandag wordt goedgekeurd op de Europese Raad voor Sociale Zaken. Daarin staat dat iedereen voor hetzelfde werk op dezelfde plaats hetzelfde loon moet krijgen. Dat is voor een deel een oplossing voor de sociale dumping die West-Europa teistert: gedetacheerde werknemers – bij ons vooral Polen of Portugezen in de bouwsector – die tegen een veel lager loon werken en zo oneerlijke concurrentie vormen voor de lokale werk­nemers. Door die oneerlijke concurrentie gingen in ons land in de bouw de voorbije vier jaar al 20.000 banen verloren. Vooral door malafide ondernemingen die zich niets aantrekken van lonen of sociale bijdragen.

België goede leerling

Het dient gezegd: België is een van de weinige Europese landen waar de lonen al grotendeels gelijk­geschakeld zijn. Via cao’s krijgen de meeste buitenlanders – vorig jaar in totaal 226.000 – al een gelijkwaardig loon. Toch genieten ze niet altijd alle voordelen, zoals premies of onkostenvergoedingen. En ook dat zal van Europa straks deel moeten uitmaken van het loonpakket.

Wanneer de richtlijn op het terrein ingaat, dat is nog voer voor discussie. Landen als Polen, Slovakije of Hongarije willen een zo ruim mogelijke overgangs­periode. Ook over hoelang een detachering moet duren, wordt nog gebakkeleid. Landen zoals België en Frankrijk willen de periode zo kort mogelijk houden, liefst maximaal één jaar, maar wellicht wordt het een stuk langer.

Nu sociale fraude nog

Thyssen voert ook de strijd op tegen sociale fraude. Veel bedrijven betalen ook geen sociale bijdragen in het herkomstland van de buitenlandse werknemer, waardoor het loonverschil nog groter wordt. Om dat beter te controleren legt Europa lidstaten nu de verplichting op om gegevens sneller en beter uit te wisselen.

Het is net dat wat de bouwsector vooral vraagt. “Als iedereen de spelregels volgt, is het loonverschil hooguit zo’n 10 procent”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw. Het verschil dat altijd zal blijven, heeft te maken met die sociale bijdragen die in het land van herkomst worden opgehoest. In Oost-Europese landen liggen die een stuk lager dan bij ons.

Zowel minister van Werk Kris Peeters (CD&V) als staatssecretaris voor Sociale Fraude Philippe De Backer (Open VLD) is tevreden met de Europese richtlijn. “Dit maakt alles strenger, duidelijker en afdwingbaar”, zegt de liberaal.

De richtlijn is een van Marianne Thyssens grootste verwezenlijkingen en moet komaf maken met een van de belangrijkste oorzaken van het anti-Europees sentiment. Veel Britten kozen net omwille van die sociale dumping voor de Brexit. “De Europese interne markt is geen jungle. Het moet fair zijn. Er mogen in de EU geen tweederangswerknemers zijn”, aldus Thyssen.