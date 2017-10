Opa verstikt zijn echtgenote en probeert dan zelfmoord te plegen

Asse - Het gerecht heeft een 68-jarige man uit Kobbegem aangehouden voor de moord op zijn vrouw. Hij zou Marie-Jeanne Berghman (66) verstikt hebben, waarna hij zelfmoord probeerde wou plegen door een overdosis pillen te nemen. In het dorp begrijpt niemand wat François B. ­bezield heeft. “Het was zo’n goed, ­behulpzaam koppel.”

Vanop zijn bed in het ziekenhuis vernam François B. uit het Vlaams-Brabantse Kobbegem bij Asse van de onderzoeksrechter dat hij aangehouden is voor doodslag. De man kon nog niet lang ondervraagd worden, gezien zijn precaire toestand.

De gepensioneerde François B. zou zijn vrouw Marie-Jeanne Berghman donderdag verstikt hebben, waarna hij probeerde zelfmoord te plegen door een overdosis medicatie te nemen.

De kinderen, die hun ouders niet meer aan de telefoon kregen, vroegen een buur om een kijkje te gaan nemen. Na de ontdekking van de buur, werden de hulpdiensten verwittigd. De man kraamde wartaal uit, maar leefde nog. Voor de vrouw kwam alle hulp te laat.

De familie wou gisteren niet reageren. In de buurt begrijpt niemand wat er gebeurd kan zijn. “Ze waren gelukkig samen. We hebben Marie-Jeanne en François vorige week nog gezien, vrolijk wandelend door het dorp. Dit is niet te geloven.”

Het koppel was gekend in het dorp. “Marie-Jeanne was lid van de plaatselijke KVLV. Ze stond in voor de kooklessen. Heel vriendelijke, gedienstige vrouw. Nooit te beroerd om de handen uit de mouwen te steken en één van de drijvende krachten achter Kobbegem Kermis. François was ook zo. Hij hielp iedereen in de buurt. Voor een hulpbehoevende buurvrouw reed hij het gras af en ging hij naar de winkel. François en Marie-Jeanne zagen elkaar écht nog heel graag. Waar ze ook gingen: het was steeds: samen uit, ­samen thuis.”

Ruzie over gokprobleem

Wat de man bezield kan hebben, is nog absoluut niet duidelijk. Wel is het zo dat hij een gokprobleem had. En hoewel hij het voor de buitenwereld verborgen hield, moeten de schulden zich opgestapeld hebben. Mogelijk kwam het tot een hoogoplopende ruzie over de gokverslaving van François, met het drama tot gevolg.

Een ander spoor is het feit dat Marie-Jeanne zwaar suikerziek was. Mogelijk besloot François dat hij niet meer voor haar kon zorgen. Of beslisten ze samen uit het leven te stappen.

Het koppel heeft twee volwassen zonen en verschillende kleinkinderen. François werkte voor zijn pensioen bij de gasmaatschappij. Het koppel is ook conciërge geweest in de basiliek van Koekelberg.

INFO

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.