Tweelingen zijn goudmijn voor onderzoek, en toch zit hun unieke databank zonder geld

Gent / Evergem - Ze beseffen het zelf nog niet, maar de drie maanden ­oude tweeling Thijmen en Arthur zijn een onschatbare bron van informatie over erfelijkheid. Ze zijn de 10.000ste meerling die in Oost-Vlaanderen werd geregistreerd in zowat vijftig jaar tijd. De databank is een unicum in de wereld, maar dreigt teloor te gaan door geldproblemen. “We hebben dringend middelen nodig.”

Ze lopen op een roze wolk. Dat zie je gewoon in hun ogen. Nochtans was de zwangerschap van Fien (31) een rollercoaster van emoties, ook voor haar partner Judith (29). Een rist complicaties, vier maanden noodgedwongen platte rust. Maar hun zoontjes zijn gezond en wel.

De kersverse ouders uit Evergem zijn verdomd trots op Thijmen en Arthur. “De tienduizendste meerling in Oost-Vlaanderen”, zeggen ze vertederd. “Dat wil wat zeggen.”

“Een tweeling wens je niemand toe.” Foto: if/thomas verfaille

Maar twee baby’s tegelijk opvoeden is soms loodzwaar, geven Fien en Judith toe. Het is een van de redenen waarom het UZ Gent in 1964 de Oost-Vlaamse meerlingendatabank heeft opgericht. In de kelder van het UZ worden 10.000 placentastukjes bewaard in vloeibaar stikstof, bij een temperatuur van min 180 graden.

“Laten we eerlijk zijn,” zegt professor Evert Thiery van de UGent. “Een tweeling wens je niemand toe. Hun ouders scheiden vaker en hebben meer last van depressies. Maar ze zijn wel van on-schat-bare waarde voor genetisch onderzoek.”

Luchtvervuiling

Tweelingen geven antwoord op een van de prangende vragen in de geneeskunde: is iets erfelijk bepaald, of spelen de levensomstandigheden een rol? “De genen van een identieke tweeling zijn dezelfde. Dus als de tweeling onderling verschilt, inzake sportprestaties bijvoorbeeld, heeft dat te maken met hun omgeving”, aldus Thiery.

In een kelder van het UZ worden stukjes placenta van tienduizend tweelingen bewaard bij -180 graden.

Neem nu de link tussen onze gezondheid en onze woon­omgeving. Bij 4.760 tweelingen werd nagegaan wat de invloed was van luchtvervuiling op het geboortegewicht. Conclusie: hoe meer blootstelling aan luchtvervuiling tijdens de zwangerschap, hoe groter de kans om te licht geboren te worden als tweeling. En wie die in de stad woont, zal ’s nachts een hogere bloeddruk hebben dan zijn eeneiige broer of zus op het platteland.

Overal aangeklopt

Op termijn werken onderzoekers aan nieuwe conclusies. Zoals de mate waarin onze genen bepalen hoe we met ernstige tegenslagen omgaan. Tenminste, áls het onderzoek effectief wordt voortgezet. “We leven van tijdelijke beurzen en steun van de universiteit”, zegt Thiery. “We hebben overal aangeklopt voor vaste subsidies maar vangen telkens bod. We vragen aan alle bevoegde instanties: laat dit internationale onderzoek niet teloorgaan door geld­tekort.”