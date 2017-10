Nichtjes komen om in brandende zolderkamer

Een hevige woningbrand heeft in Luik het leven gekost aan twee meisjes, nichtjes van 7 en 11 jaar oud.

Mama Seriale was donderdag alleen thuis om op haar vijf kinderen te passen. Een nichtje van 7 was bij hen komen logeren. Zij sliep samen met Ada (11) in een zolderkamer. Omstreeks 22 uur werd de buurt opgeschrikt door een ontploffing veroorzaakt door een gaslek.

De twee meisjes zaten vast in de vuurzee na de explosie. “Het dakraam was te klein en het tweede raam aan het dak was door de hoge vlammen onbereikbaar”, vertelt brandweerkapitein Sébastien Babette. Voor de twee nichtjes kwam alle hulp te laat.