Godgewijde Maagden verontwaardigd over ‘valse bruid van Jezus’

Consternatie alom bij de Godgewijde Maagden. De fotografe van Miss België, die gisteren in de media getuigde over haar traject om Godgewijde Maagd te worden, blijkt geweigerd te zijn als kandidate. “Schandalig dat ze verkondigt dat ze bijna kan toetreden”, klinkt het. Wie Godgewijde Maagd wil worden, doorloopt een heel traject dat jaren kan duren. Uiteindelijk is het een bisschop die beslist wie kan toetreden en wie niet.

De ‘Orde van Godgewijde Maagden’ of ‘Bruiden van Jezus’ is een van de oudste roepingen binnen het katholieke geloof. Het zijn vrouwen die ervoor kiezen hun leven vanaf het moment van hun wijding volledig in het teken te stellen van Jezus en het celibataire bestaan. “Ze kiezen voor het religieuze leven, maar binnen de gewone maatschappij”, zegt Olivier Lins, woordvoerder van de Antwerpse bisschop Johan Bonny. “De vrouwen treden niet toe tot een congregatie of kloosterorde, maar kunnen hun gewone werk en leven blijven aanhouden. In wezen is het dus geen ‘orde’: de vrouwen leven niet samen in een gemeenschap, maar gaan elk hun eigen weg.”

Geweigerd

Geen gelofte van armoede of uiterlijke kenmerken zoals een habijt dus, maar een katholiek bestaan in het ‘gewone’ leven. Een bestaan dat ook Selina De Maeyer voor ogen had, de dertigjarige fotografe die momenteel in het Egyptische Sharm-el-Sheikh vertoeft als fotografe van de Miss België-kandidates. Gisteren liet ze optekenen dat ze nauw in contact staat met bisschop Bonny en dat hij diegene is die beslist wanneer ze klaar is om toe te reden tot de orde.

“Maar ze is helemaal geen kandidate om Godgewijde Maagd te worden”, klinkt het verbouwereerd bij Natalie Lacroix, een van de twee vrouwen die kandidaat-maagden begeleidt in het proces. “Haar kandidatuur is geweigerd door de bisschop.” Ook een andere Godgewijde Maagd liet weten dat De Maeyer geen kandidate meer is. “Het meisje werd niet aanvaard, en binnen onze Orde heeft niemand weet van een wijziging in die beslissing”, klinkt het.

Selina De Maeyer zelf gaf gisteren toe dat ze inderdaad geweigerd werd om Gewijde Maagd te worden. “Maar ik sta nog in contact met de bisschop, en werk op zijn aanraden mijn studies theologie af”, klinkt het. Bij het Aartsbisdom en het bisdom Antwerpen wilde niemand iets kwijt over de discussie. “Dat behoort tot de privésfeer”, klinkt het.

Lang traject

Een Gewijde Maagd worden is geen beslissing die over één nacht ijs genomen wordt. “Het is een keuze die je maakt na een jarenlange zoektocht bij jezelf”, zegt Jes Hennion, zelf een Gewijde Maagd. “Het mag geen bevlieging uit frustratie zijn, maar het moet een bewuste stap in je leven zijn.”

Het is uiteindelijk een verantwoordelijke van het bisdom of de bisschop zelf die beslist of je aan de intensieve voorbereiding kan beginnen. “Het is een traject van zeker vier of vijf jaar theologische studies en geestelijke begeleiding”, zegt Hennion. “In die periode kan je nog altijd terug.”

Een keuze die je maakt uit het diepste van je hart dus, om de rest van je leven in het teken van het katholieke geloof en Jezus te stellen. “Het celibaat maakt deel uit van dat leven. Wij gaan geen romantische relaties aan”, zegt Hennion. De termen ‘Gewijde Maagd’ of ‘Bruid van Jezus’ worden volgens Hennion ook minder gebruikt. “De nadruk ligt op het gewijde, het leven waar je voor kiest. Niet op het aspect maagd zijn of het ‘huwelijk met Jezus’.”

De meeste Gewijde Maagden zijn nauw betrokken bij de werking van hun parochie. “Daarnaast is er ook veel ruimte voor gebed. Dat kan alleen of in groep zijn, dat ligt voor iedereen anders.”

In ons land zijn er om en bij de vijftig Gewijde Maagden, en zijn er nog enkele kandidaten bezig aan hun voorbereidingstraject. De eigenlijke wijding omvat een feestelijke mis, waarbij de kandidate gewijd wordt door de bisschop en een ring krijgt met een kruisje op, als ‘bewijs’ van haar ‘huwelijk met Jezus’.