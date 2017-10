Money time voor Witsel: “Ik droom van Aziatische Champions League”

He zijn beslissende weken voor Axel Witsel. Met nog drie speeldagen te gaan in de Chinese Super League krijgt zijn ploeg Tianjin Quanjian vanmiddag het bezoek van Hebei voor een rechtstreeks duel om de derde plaats. Die geeft recht op een kwalificatieplaats voor de Aziatische Champions League.

“Het seizoen is nu al geslaagd”, blikt Witsel vooruit. “Ons doel was om als promovendus in de Super League te blijven. Pas op termijn wilde onze voorzitter duelleren om de Champions League-plaatsen. We liggen dus nu al voor op schema.”

De strijd om de Aziatische tickets belooft erg spannend te verlopen. Quanjian speelt nog tegen de nummer laatst Liaoning Hongyun en gaat op de slotspeeldag op bezoek bij Guangzhou Evergrande, dat tegen dan al kampioen zal zijn. De kloof met Hebei en de derde plaats bedraagt vier punten. Maar als de gedoodverfde vice-kampioen Shanghai de beker wint, gaat ook de nummer vier ‘Azië in’.

“Ik droom ervan met Quanjian in de Aziatische Champions League te spelen”, zegt Witsel, die mee werd binnengehaald om het ­niveau van de ­Chinese spelers te verbeteren. “Je ziet ze week na week vooruitgang boeken. Ons niveau ligt al een pak hoger dan in het begin van het seizoen het geval was.”