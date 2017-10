Jürgen Klopp zorgde niet voor betere resultaten, wel voor opwindender voetbal bij Liverpool

Het circus Jürgen Klopp slaat zondag zijn tenten op in Wembley. De Duitser is deze week twee jaar aan de slag bij FC Liverpool en zorgde voor merkbaar meer spektakel. Maar niet voor meer punten. Zondag moet hij winnen op Tottenham om niet achterop te hinken in de titelstrijd. Bart Lagae

“Dit was heel goed, of misschien wel beter dan goed.” Af en toe moet je jezelf eens stevig op de borst kunnen slaan, moet Jürgen Klopp bij zichzelf gedacht hebben, en hij zwaaide uitgebreid met lof over zijn eigen Champions League-prestatie in Maribor. De Reds wonnen er met 0-7 – goed voor de ruimste uitoverwinning van een Engelse ploeg in de Champions League. Een opsteker tijdens een moeizaam seizoen die Jürgen Klopp dankbaar omarmde.

“Ik hoorde over het record na de match en ik denk dat het in de toekomst moeilijk te breken zal zijn. Het verleden van deze club voelt soms als een rugzak, dus het is leuk dat we af en toe zelf een stukje geschiedenis kunnen schrijven.”

Jürgen Klopp debuteerde precies twee jaar geleden bij Liverpool in de hoop de Engelse traditieclub nieuw leven in te blazen. Sinds de Premier League werd opgericht, in 1992, kon de topclub van de jaren zeventig en tachtig geen enkele keer kampioen worden. De Champions League­triomf van 2005 was een zeldzaam moment van glorie in vijfentwintig jaar frustraties. Door zijn prestaties bij Borussia Dortmund – tweemaal Duits kampioen, één beker en een Champions League-finale – leek hij de geknipte man om de Engelse topclubs het vuur aan de schenen te leggen. Zijn principes van Gegenpressing, waarbij de spelers hoog op het veld de bal heroveren en zo sneller in gevaarlijke zones komen, waren ruim vijf jaar lang succesvol geweest tegen Bayern München. Hetzelfde recept leek geknipt om het monopolie van de Londense en Manchester-clubs te doorbreken, zo dachten de clubleiders in Liverpool.

Na de doortocht van de kleurloze Noord-Ier Brendan Rodgers moest Klopp ook voor meer charisma zorgen bij de populaire volksclub. Hij charmeerde media en fans door zich op zijn eerste persconferentie als een soort anti-Mourinho te profileren. “Ik ben helemaal geen Special One”, zei Klopp. “Ik ben een doodnormale jongen uit het Zwarte Woud en vergelijk me niet met de trainersgenieën. Is er iemand in deze zaal die denkt dat ik wonderen kan verrichten? Laat me gewoon mijn werk doen. Ik ben The Normal One.”

De marketingjongens van Liverpool haakten dankbaar op die woorden in en lieten de slogan auteursrechterlijk beschermen. Ze werd afgedrukt op T-shirts, sjaals en petten. Gewoon door zichzelf te zijn, ontketende Klopp een hype in Anfield. De stijl van de Duitser sloeg aan. Hij kreeg van fans en media tijd en krediet om zijn ideeën te ontwikkelen. Dat hij in zijn eerste seizoen niet verder kwam dan de achtste plaats, werd hem vergeven.

In zijn tweede seizoen zette Klopp een stap voorwaarts. Liverpool won haast al zijn wedstrijden tegen de andere ploegen uit de top zes en deed dat met positief en aanvallend voetbal. Dat achterin soms de deur bleef open staan, namen de Liverpool-fans er voor lief bij. Ook onbegrijpelijke beslissingen, zoals het roekeloos afwisselen van doelman, werden hem niet aangerekend. De Reds finishten op de vierde plaats en kwalificeerden zich voor de Champions League.

Transferitis

Dit seizoen herviel Liverpool echter in zijn oude fouten. De defensieve problemen raken niet opgelost en sinds de 4-0-zege tegen Arsenal eind augustus won Liverpool maar één keer in de Premier League, op bezoek bij Leicester City. Transferitis van Philippe Coutinho, opgevrijd door FC Barcelona, en een blessure van Sadio Mané, zijn maar een deel van de verklaring. Op zijn best is Liverpool een heerlijk voetballende ploeg, met veel druk naar voren. Maar in te veel wedstrijden slagen de Reds er niet in hun favoriete spel te ontwikkelen.

En zo komt het dat na twee jaar de resultaten onder Klopp beneden de verwachtingen blijven. Zowel in de Premier League als in de Champions League won de Duitser precies de helft van zijn wedstrijden. Met een winstpercentage van 50 procent doet hij even goed als de Fransman Gérard Houllier (1998-2004), maar minder goed dan zijn voorganger Brendan Rodgers (2012-2015) en Champions League-winnaar Rafa Benitez (2004-2010).

Als die cijfers Klopp niet worden aangerekend, komt dat omdat er in Anfield wel altijd iets te beleven valt. Met gemiddeld 1,9 gemaakte en 1,2 geïncasseerde goals in de Premier League houdt Klopp dezelfde hoge cijfers aan als Brendan Rodgers. In Europa doet Klopp beter dan de Noord-Ier: 33 goals in 18 wedstrijden of een gemiddelde van 1,8 per match. Rodgers kwam maar aan 28 goals in 22 wedstrijden.

In de aanloop naar de wedstrijd op Tottenham wees Klopp op de vooruitgang van de laatste wedstrijden (0-0 tegen Manchester United en 0-7 op Maribor). “We zijn slimmer geworden in de verdediging”, zei Klopp gisteren. “Tegen United en Maribor wilden we de counters vermijden en daar zijn we goed in geslaagd. We hebben stappen vooruit gezet.”

Tottenham-coach Mauricio Pochettino kon nog niet winnen van Klopp. Tegen de Duitser pleit dan weer dat hij nog niet kon winnen op Wembley, de tijdelijke thuishaven van Spurs. Als Klopp beweert dat zijn ploeg stappen vooruit heeft gezet, is het zondag het moment om dat te bewijzen. Anders zal Klopp blijven wie hij is: een normale jongen uit het Zwarte Woud, die inderdaad geen wonderen kan verrichten.