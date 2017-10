Tom Pidcock (18), de next big thing van het wielrennen: “Eerst was Cavendish mijn idool en nu Wout Poels”

Zowel in Boom als in Koksijde starten de beloften dit weekend al voor het middaguur. Dat is vroeg, maar met ene Tom Pidcock aan de start loont het de moeite om zo vroeg af te zakken. Want de 18-jarige Brit is het grootste wielertalent in jaren. Tijdritten, klassiekers, de piste, de cross: overal waar hij komt, is Pidcock het haantje de voorste.

Waarom kiest een jonge Brit voor Telenet-Fidea ­Lions als ook Team Sky ­interesse heeft?

“Omdat ik me graag wil verbeteren in het crossen. Volgende zomer zal ik voor een specifieke wegploeg uitkomen, maar die naam is nog niet bekend. Maar in de winter wil ik crossen. Er waren ook andere crossploegen kandidaat. Maar hier heb ik de beste ondersteuning, beschik ik over het beste materiaal en word ik goed betaald om te doen wat ik graag doe: cyclocross.”

Speelde het mee dat Sven Nys hier de sportieve baas is?

(grijnst) “Zeker.”

Wanneer hoorde je zijn naam voor het eerst?

“De eerste keer dat ik hem live zag was op het WK in Zolder. Hij werd vierde, ik vijfde bij de junioren. Ik had een paar jaar eerder wel al eens van hem gehoord.”

Hij was geen idool?

“Neen. Ik vind het mooi dat mijn eerste WK zijn laatste was. He’s a legend. Voor alle crossers, ook in Engeland. Maar ik ben nog niet zo lang thuis in de cross­wereld. Drie jaar geleden reed ik mijn eerste veldrit en ik won meteen. Op een mountainbike, terwijl mijn tegenstanders wel een crossfiets hadden. Niet veel later werd ik derde op het Brits kampioenschap en was de trein vertrokken.”

Je werkt samen met Trinity Sports Management, zoals ook Richie Porte en de broers Yates. Allen wegrenners. Hoe lang blijf je nog crossen?

“Drie jaar, minstens.”

Je bent enorm veelzijdig. Geeft je dat op termijn geen keuzeproblemen zoals bij Mathieu van der Poel?

“Op dit moment ben ik een crosser, maar ik ben eigenlijk een wegrenner die nu even aan cross doet. Ik wil nu nog niet alles op de weg zetten. Het is niet dat ik niet kan kiezen, ik moet eerst nog groeien voor ik kan beslissen. Hoe ouder je wordt, hoe moeilijker het wordt om verschillende disciplines te combineren. Ik kan nog twee jaar wat verkennen en dan kan ik kiezen wat ik wel doen.”

Nys was je idool niet. Wie dan wel?

“Dat veranderde constant. Om mijn vader te plezieren zal ik zeggen dat hij mijn eerste idool was. Dan kwam Mark Cavendish. Mijn vader was ook sprinter, maar toen ik besefte dat ik dat niet was, veranderde ik naar Bradley Wiggins, en nadien naar Peter Sagan. Ik hou van zijn stijl. Hij vat het allemaal spelend op. Koersen voor de fun, ik doe dat ook. Tegenwoordig ben ik fan van Wout Poels.”