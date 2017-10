Hein Vanhaezebrouck: “België heeft moeilijkste competitie in Europa”

Nu Hein Vanhaezebrouck coach is van Anderlecht, verwacht iedereen dat hij RSCA nog naar de titel leidt. Toch bouwt de trainer voorbehoud in, want “België heeft qua spanning de moeilijkste competitie in Europa.” Vijf trainersontslagen na tien speeldagen, nog zeker vier bedreigde coaches, subtoppers in de top zes... Hein lijkt gelijk te hebben.

“Qua spanning – los van de kwaliteit – zitten wij gewoon in de moeilijkste competitie van Europa”, stelt Vanhaezebrouck. “In Frankrijk zie ik PSG met 1-5 winnen van Metz, met 6-2 van Bordeaux en Toulouse. In Duitsland laten Bayern en Dortmund geregeld 5-0 of meer optekenen. Tegen middenmoters hé, niet tegen staartploegen. Daar is er een duidelijke hiërarchie en verwachtingspatroon. In België zie je bijna nooit een topploeg die wint tegen een staartploeg met 4-0. Hier is er geen enkele gemakkelijke wedstrijd. Vorige week was het met Oostende-Club Brugge de laatste tegen de eerste: in minuut 90 was het nog 2-2. Pas dan werd het 2-3.”

De moeilijkheidsgraad en soms onrealistische verwachtingen spelen ook de coaches danig parten. Hein Vanhaezebrouck vertrok zelf al bij AA Gent en Yves Vanderhaeghe (KV Oostende), René Weiler (Anderlecht), Runar Kristinsson (Lokeren) en Tintin Marquez (STVV) kregen al hun C4. Alleen in Griekenland – zes coachwissels – en in Turkije – vijf stuks – is de situatie even hectisch. Intussen staan coaches als Condom (Eupen), Stuivenberg (Genk), Sa Pinto (Standard) en Anastasiou (Kortrijk) ook al weken onder druk.

“Dat is België, hé. Alles ligt zo dicht bij elkaar”, zegt Vanhaezebrouck. “In Spanje zie ik de toppers bijna 100 punten pakken en de kampioen heeft zo’n 20 punten voorsprong op de derde of de vierde. Dat geldt ook in Duitsland en in Frankrijk. Indien dat bij ons zo was, zou Play-off 1 overbodig zijn.”

Wereldtalenten

Zowel Real, Barcelona, Monaco en Bayern pakten al de titel met meer dan 80 punten. De vraag is vooral waarom het spanningsveld in ons land zo groot is en Anderlecht zich niet profileert als het PSG van België. “Tja, omdat het verschil in budgetten in die toplanden nog groter is en het wereldtalent niet oneindig is”, vervolgt Vanhaezebrouck. “Ik weet ook dat je geen wereldtalent nodig hebt om in België te domineren, maar de grootmachten kapen elke speler weg die in staat is in zijn eentje of met de hulp van twee andere talenten een hele ploeg van het veld te vegen. Dat is toch wat PSG doet. In ons land zit ook potentieel, maar geen absolute talenten waartegen je niets kunt beginnen. De kleintjes doen het hier beter omdat de groten niet zo sterk zijn. In Duitsland is het hoogst uitzonderlijk om Bayern te kloppen. Hier heb je elke week wel zo’n surprise dat een staartploeg een G5-team verslaat.”

Genk niet onderschatten

Vandaar dus dat Moeskroen, Antwerp en STVV nu in de top zes staan. “Het belangrijkste is om eens een serie overwinningen neer te zetten”, besluit Vanhaezebrouck. “Anderlecht zit nu aan vier competitiezeges op een rij, maar dat moeten er meer worden. Na PSG mag de riem er niet even af en mogen we Genk niet onderschatten, want zij beschouwden zich ook als titelkandidaat zoals Club, Anderlecht en Gent. Brugge blijft wel dé grote favoriet na hun uitzonderlijke 27 op 30. Als ze dat nog twee keer herhalen, zal er geen maat op hen staan. Maar dat wordt ook voor hen niet evident.”