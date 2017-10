CLUBNIEUWS. Club stoomt Denswil klaar voor Genk, Antwerp kan niet rekenen op Arslanagic

Club Brugge en Antwerp missen zondag in de topper van de elfde speeldag beiden een belangrijke centrale verdediger. Bij KV Kortrijk gaat trainer Anastasiou dan weer roteren tegen AA Gent. Een overzicht van het clubnieuws van onze eersteklassers.

KV OOSTENDE. Desender kandidaat physical coach

Bij KV Oostende wil trainer Adnan Custovic graag snel versterking voor zijn technische staf. Zeker een physical coach die ook veldwerk doet is welkom. Jan Van Winckel (ex-Club) is moeilijk weg te halen bij de bond van Saoedi-Arabië. Wel nog opties zij Joost Desender (ook al ex-Club Brugge, nu bij Roeselare) en Olivier Croux die zelf nog met Custovic werkte bij Moeskroen. Daarnaast is er nog ruimte voor een assistent – ex-speler Johnny Nierynck is kandidaat –, maar dat lijkt geen absolute noodzaak.

CLUB BRUGGE. Club stoomt Denswil klaar voor Genk

Zoals verwacht geraakt Stefano Denswil niet speelklaar voor de wedstrijd tegen Antwerp. “Het wordt zeer moeilijk”, zei Ivan Leko gisteren. “Het is niet zo erg, maar vandaag (gisteren, nvdr.) kon hij nog niet voluit gaan. Hij kan wel al lopen. Hopelijk recupereren we hem woensdag tegen Genk.”

Dat Laurens De Bock zijn eerste basisplaats sinds eind augustus krijgt, is bijna zeker. Normaal gezien start De Bock als linksmidden in de plaats van de geschorste Limbombe, maar ook een stek als verdediger in plaats van Denswil is een optie. Al wordt German Mera daar verwacht. Ook Jordy Clasie is er morgen nog niet bij. De zomeraanwinst blesseerde zich drie weken geleden aan de knie en traint nog steeds individueel. Benoît Poulain moet nog zeker een tweetal weken herstellen van zijn schouderblessure. Ook hij traint momenteel individueel.

Voor de derde keer dit seizoen is er een videoref tijdens een wedstrijd van Club Brugge. Na Zulte-Waregem-Club (speeldag 3) en Charleroi-Club (speeldag 8) is er dus ook tijdens Club-Antwerp assistentie voor de scheidsrechter. De wedstrijd wordt geleid door Lawrence Visser. Hij wordt bijgestaan door Jo De Weirdt en Dirk Gilon (lijnrechters) en door Jan Boterberg (vierde official). Club kan trouwens verder breien aan twee mooie reeksen. Het kan voor de 66ste keer op rij thuis scoren in de competitie Club probeert ook om voor de 35ste keer op rij thuis ongeslagen te blijven in de Jupiler Pro League.

WAASLAND-BEVEREN. Moren weken uit

Valtteri Moren liep een scheurtje in de voetzool op en is enkele weken out.

AA GENT. Saief bijna fit

Kenny Saiefis na complicaties volgend op een pubalgie-operatie weer fit. Hij treedt maandag met de beloften aan tegen Club Brugge. Milicevic heeft geen hinder meer aan zijn enkel. Mitrovic had ook last aan de enkel, maar sloot weer aan op training en is inzetbaar. Verstraete blijft na zijn sinusoperatie out.

KV KORTRIJK. Anastasiou roteert tegen AA Gent

Voor de match tegen Gent zal KV Kortrijk met twee verdedigende middenvelders spelen. Kumordzi zal daardoor voor het eerst dit seizoen op zijn natuurlijke positie als centrale middenvelder uitgespeeld worden naast Van Der Bruggen. Ajagun en D’Haene vervolledigen het middenveld. Ook Rougeaux zal waarschijnlijk nog een kans krijgen van Anastasiou en zal als centrale verdediger postvatten. In de selectie is er evenwel geen plaats voor de fitte Kagelmacher, nadat hij ruzie had met Anastasiou op training. Perbet mag vandaag rekenen op zijn eerste basisplaats dit seizoen in de competitie voor Kortrijk. Azouni is geschorst na zijn rode kaart tegen Standard, Stijn De Smet geraakte zoals voorspeld niet fit. Kage zit dan weer wel voor de tweede week op rij in de selectie.

ANTWERP. Arslanagic raakt niet fit

Antwerp zal het in Brugge opnieuw zonder Arslanagic moeten doen. De verdediger miste vorige week al Zulte Waregem. “En ik verwacht niet dat hij er in Brugge bij zal zijn”, zegt trainer Bölöni. “Misschien staat hij nog wel enkele matchen aan de kant.” Wellicht wordt Arslanagic net als vorige week vervangen door Moustapha Sall. Voor Sambou Yatabaré is het nog afwachten of hij er bij zal zijn. “Hij miste de voorbereiding, maar is wel bijna onmiddellijk beginnen spelen. Ideaal zou zijn dat hij eens drie weken op zijn eentje kan werken om opnieuw een basis te leggen, maar het moet daar ook het moment voor zijn.”

RACING GENK. Aidoo dan toch speelklaar

Joseph Aidoo trainde gisteren voor het eerst voluit. Hij lijkt verlost van zijn dijblessure en klaar voor de strijd. Stuivenberg maakt pas vandaag zijn selectie bekend, achter de naam van Wouters staat nog een vraagteken. Hij trainde gisteren wegens een knieblessure slechts gedeeltelijk met de groep.

KV MECHELEN. Vitas out, Drazic er weer bij

Zoals verwacht geen Vitas tegen Eupen. De centrale verdediger kon door knieproblemen niet trainen deze week en is volgens Ferrera een paar weken out. Wel is Cobbaut weer klaar voor de strijd. Daardoor is de kans groot dat Tomecak naar de rechtsachter verhuist. El Messaoudi en Pedersen maken grote kans om te starten. Drazic haalde dit keer wél de kern. Hij scoorde deze week in de oefenmatch tegen Beerschot Wilrijk en eerder ook tegen Dudelange, en toonde zich aan de coach. Dit keer vallen Leal en ook Kawaya af.

LOKEREN. Eerste basisplaats voor Benchaib

Lokeren-trainer Maes voert wellicht enkele wijzigingen door in vergelijking met de wedstrijd tegen STVV. Zo komen Tom De Sutter, terug na ziekte, Mehdi Terki en Amine Benchaib allicht in de ploeg ten koste van Söder, Rassoul en Kehli. Voor Benchaib wordt het zijn eerste basisplaats in de competitie.

STVV. De Norre tekent bij tot 2020

Casper De Norre (20) zette vrijdagnamiddag zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis op Stayen. De Norre is nu STVV’er tot de zomer van 2020. De club kan nadien een optie lichten op nog eens twee extra seizoenen. Ceballos, die een spierscheurtje opliep aan de adductoren en aan de aanhechting van de buikspieren, blijft pijn ondervinden en wordt verder onderzocht in Londen.