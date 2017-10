OVERZICHT. Hoe bloedige terreur van de Bende van Nijvel ons land in de greep hield

Het gerecht onderzoekt nieuwe sporen naar “De Reus” van de Bende van Nijvel. In totaal vielen er 28 doden, een land verlamd in angst. Dit zijn de bloedigste aanslagen en overvallen op naam van de Bende.

De Bende wordt verantwoordelijk geacht voor 23 feiten waarbij minstens 28 doden en een tiental zwaargewonden vielen. Een overzicht van de meest opvallende wapenfeiten.

13 maart 1982: Bij een overval op een wapenwinkel in Dinant wordt een eendenroer, een geweer met lange loop dat enkel gebruikt wordt voor de jacht op eenden, gestolen. Er vallen geen slachtoffers. Het wapen zal later opduiken bij overvallen van de Bende van Nijvel.

30 september 1982 :Gewapende overval op wapenhandelaar Delhaize in Waver. De daders gaan aan de haal met een vijftiental zware wapens waaronder machinegeweren. Een politieagent wordt koelbloedig vermoord. Opvallend is dat een aantal van de gestolen wapens prototypes, bestemd voor de rijkswacht, waren. De achtervolgende rijkswachters worden door de bendeleden onder vuur genomen.

23 december 1982: Nachtelijke overval op een restaurant in Beersel. De huisbewaarder wordt gefolterd en sterft. Buit: borden, koffie, wijn en champagne.

9 januari 1983: Carjacking op taxichauffeur. Man wordt afgemaakt met een nekschot. Buit: 250 euro. Achteraf zal blijken dat huisbewaarder van het restaurant en de taxichauffeurs elkaar kenden via de extreemrechtse milieus die ze frequenteerden

10 september 1983: Diefstal textielbedrijf Wittock-Van Landeghem in Temse. Conciërge wordt vermoord, zijn vrouw raakt gewond. Buit: zeven gesofisticeerde kogelwerende vesten.

7 september 1983: Diefstal Colruyt van Nijvel. Een koppel dat aan het benzinestation staat, wordt van dichtbij afgemaakt. Ook een rijkswachter die is opgeroepen, sterft tijdens een vuurgevecht. Twee collega’s raken zwaargewond. Buit: koffie, champagne, pralines en twee dienstwapens van de rijkswacht. De daders vluchten in dezelfde Saab Turbo die al bij verschillende andere overvallen is opgemerkt.

2 oktober 1983: Overval op restaurant Aux Trois Canards in Ohain. Uitbater Jacques Van Camp wordt doodgeschoten. De daders gaan ervandoor met de VW Golf van de dochter van het slachtoffer.

7 oktober 1983: Overval op Delhaize van Beersel. De gerant wordt vermoord, een bediende raakt zwaargewond. De daders vluchten in een Golf GTI.

1 december 1983: Overval op een juwelier in Anderlues. De juwelier en zijn vrouw worden vermoord. Buit: een paar juwelen maar de duurste laten ze vreemd genoeg liggen. Hun vluchtauto, een in het zwart overspoten Golf GTI, wordt later uitgebrand teruggevonden. Het voertuig werd gestolen bij de overval van 2 oktober in Ohain.

7 september 1985: Bij een overval op de Delhaize van Eigenbrakel vallen drie doden. Nog geen kwartier later slaat de Bende opnieuw toe. Dit keer in de Delhaize van Overijse. Daar vallen vijf doden. Totale buit: ongeveer 75.000 euro.

9 november 1985: Overval op de Delhaize van Aalst, de laatste overval in de geschiedenis van de Bende is ook de bloedigste. Er vallen acht doden, twee zwaar- en zes lichtgewonden. Bij die doden behoort een heel gezin, enkel de jongste zoon overleeft de kogelregen. De buit is mager: minder dan 25.000 euro.