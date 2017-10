Ed Sheeran vertelt eerlijk over zijn duistere ervaringen met drugs

Ed Sheeran doet in 'The Jonathan Ross Show' een boekje open over de drugsverslaving waarmee hij af te rekenen kreeg. Vandaag heeft de 26-jarige zanger zelfs zijn alcoholverbruik op een laag pitje gezet, is hij gelukkig met zijn vriendin en gaat het veel beter. "Ik trapte in elk valkuil waar je maar kunt in trappen", zegt hij over de donkere periode in zijn leven.

Heel jong zijn en plots overladen worden met hopen succes en geld, niet iedereen kan er evengoed mee omgaan. Ook voor Ed Sheeran bleek dat uiteindelijk het geval te zijn. In 'The Jonathan Ross Show' vertelt hij hoe het zover is kunnen komen dat hij er uiteindelijk een drugsverslaving aan overhield.

"Als je in de muziekindustrie terechtkomt, moet je je daar aan aanpassen en daar slaagde ik niet in omdat ik constant op tournee was. Ik trapte in elke valkuil waar je maar kunt in trappen, vooral als het gaat over drugsgebruik. Ik had zelf eerst niet door dat het de verkeerde kant opging tot mensen me er begonnen op aan te spreken", klinkt het. "In het begin is alles leuk en is het leven een feestje, maar als je het alleen begint te doen, is dat niet langer het geval."

Ertussenuit knijpen

Dat is volgens hem ook meteen de reden waarom hij er een jaar tussenuit kneep. "Het was een wake-up call. Ik moest me terug op mijn werk focussen, maar onder invloed lukt me dat niet. Ik kan zo geen liedjes schrijven of optreden. Ik heb mijn hele leven gewerkt om hier te geraken en mocht niet alles verliezen door iets wat je in je vrije tijd doet."

Anno 2017 gaat het veel beter met hem. Hij woont nu samen met zijn 24-jarige vriendin Cherry Seaborn. "Het is goed dat ze bij me woont, want ze helpt mijn voetjes op de grond te houden", klinkt het nog.