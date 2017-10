Silvan Dillier (BMC) mocht zaterdag als leider in het bergklassement op het podium komen in de Ronde van Guangxi. De Zwitser amuseerde zich enorm met zijn fles champagne en vergat dat er een opstapje was aan het podium. Een dollende Dillier ging dan ook pardoes onderuit. Gelukkig kon hij er zelf mee lachen, net als de aanwezige toeschouwers.

