Bekend topmodel is bevallen van tweede kindje in twee jaar tijd

Bar Refaeli (32), het Israëlische topmodel dat jarenlang een knipperlichtrelatie had met Leonardo DiCaprio, is zopas bevallen van haar tweede kindje. Het meisje kreeg de naam Elle en het lijkt erop dat er snel nog baby's zullen volgen.

In september 2015 trouwde Bar Refaeli met de Israëlische zakenman Adi Ezra (42). Sindsdien gaat het behoorlijk snel voor het koppel. Veertien maanden geleden beviel ze al van dochtertje Liv en nu mochten ze met Elle opnieuw een dochtertje op de wereld verwelkomen. Alles lijkt er trouwens op dat de gezinsuitbreiding niet meteen stil zal vallen, want het topmodel liet in eerdere interviews al weten dat ze een groot gezin wil.

Op een foto van het kleine meisje blijft het nog even wachten, maar Refaeli deelde de voorbije maanden wel heel wat foto's van haar zwangerschap.

Same week, same dress, same place. Different year. ? Een bericht gedeeld door Bar Refaeli (@barrefaeli) op 27 Sep 2017 om 12:28 PDT